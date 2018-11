Maltempo e dissesto | Toma al ministro Costa | Più fondi per la gestione ordinaria

Maltempo - Costa a Regioni : oltre 6 miliardi contro il dissesto : Roma, 8 nov., askanews, - "Quello di oggi è stato un ottimo incontro, nel senso che abbiamo dialogato sul percorso per procedere bene e velocemente. Da una parte abbiamo presentato in termini concreti ...

Maltempo - Conte : “900 milioni in tre anni contro il dissesto idrogeologico” : “Alla risoluzione delle emergenze sul dissesto idrogeologico saranno destinati 900mln per il triennio”. Lo ha detto Giuseppe Conte nel question time alla Camera. “Il fondo concorrerà con le risorse ordinarie del ministero dell’Ambiente per 350mln di euro“, ha poi aggiunto il premier spiegando ancora: “Punteremo, per un intervento strutturale, sul Piano nazionale che io stesso sto elaborando con il ministero ...

Maltempo : Toninelli - in manovra risorse contro il dissesto idrogeologico : Belluno, 5 nov. (AdnKronos) - "Sono voluto venire qui a Santo Stefano di Cadore per vedere con i miei occhi i danni e la devastazione causata dal Maltempo eccezionale dei giorni scorsi. Per portare la vicinanza del governo, ai sindaci, alla Regione Veneto e soprattutto a queste comunità, che hanno c

Maltempo - Conte : «Un miliardo per il dissesto». Salvini : «Ne servono quaranta» : Il governo annuncia interventi per l'emergenza dopo il Maltempo che ha colpito la Sicilia, provocando 12 morti. «Stop al pagamento delle tasse per le popolazioni colpite dall'ondata di...

Maltempo in Sicilia - Conte : un miliardo per dissesto idrogeologico : 'C'è una vigile attenzione del governo a operare un piano d'investimenti che riguarderà le infrastrutture materiali e immateriali. Per il dissesto idrogeologico abbiamo messo a disposizione del ...

Maltempo - Conte 'Un miliardo contro il dissesto'. Salvini 'Colpa dell ambientalismo da salotto'. Pd 'Ha fatto condono - taccia' : ... ma dobbiamo innanzitutto sostenere chi ha perso tutto in poche ore dopo anni di lavoro e sacrifici', scrive su Facebook il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, dei Cinquestelle. E aggiunge: '...

Maltempo - Salvini in Veneto annuncia 250 milioni per il dissesto : "Non porto solo solidarietà, siamo cercando i soldi in cassetti e cassettini, 250 milioni di euro sono già pronti per tutte le comunità colpite, da Nord a Sud, e continueremo a cercare altri fondi". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando dei danni fatti dal Maltempo, nel corso della conferenza stampa al Centro Coordinamento Soccorsi dell'aeroporto di Belluno. "In ...

Maltempo - la denuncia dei Verdi : 'L'Italia rinuncia a 1 miliardo contro il dissesto' - : ... 'Massimo 10 anni di tempo per svolta' 30 ottobre 2018 Nessun commento Agricoltura, Anbi: 'Oggi disponibili 450 milioni per opere irrigue' 30 ottobre 2018 Nessun commento Rifiuti, Cobat: 'Economia ...

Maltempo : Pd veneto - governo accetti 800 mln di fondi Bei contro dissesto : Venezia, 3 nov. (AdnKronos) - I deputati veneti del Partito Democratico, Alessia Rotta, Roger De Menech e Sara Moretto tendono una mano al presidente, Luca Zaia in un momento cosi difficile per tutta la regione e, in particolar modo per i territori del bellunese e del vicentino. “Il presidente Zaia