Maltempo | dal Cdm via libera allo stato d' emergenza per 11 regioni

Stato di emergenza per 11 regioni colpite dal Maltempo : governo stanzia 53 - 5 milioni : Le regioni che avevano inviato la richiesta alla Protezione Civile sono Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Trentino Alto Adige. Il Consiglio dei Ministri ha stanziato 53,5 milioni per le emergenze e prevede di stanziare a breve ulteriori 200 milioni di euro.Continua a leggere

M5s - l’annuncio di Di Maio : “Nostri stipendi a Regioni colpite dal Maltempo”. E invita altre forze politiche a fare lo stesso : “Secondo noi i parlamentari guadagnano troppo e presto dovremo mettere mano agli stipendi di tutti i parlamentari utilizzando l’ufficio di Presidenza della Camera e del Senato”. A dirlo, su Facebook, Luigi Di Maio, dopo aver annunciato che “parte degli stipendi dei nostri deputati e senatori andranno alle Regioni colpite dal maltempo”. L'articolo M5s, l’annuncio di Di Maio: “Nostri stipendi a Regioni colpite ...

Maltempo - trovato il medico disperso a Corleone : “Il corpo è stato individuato dalla polizia” : “Alle 8.15 abbiamo avvistato il corpo del medico scomparso. Siamo stati attirati da un telone bianco e accanto abbiamo notato la presenza inequivocabile del cadavere”. Lo dice il commissario Maurizio La Rocca capo equipaggio a bordo dell’elicottero del quarto reparto volo della polizia di stato che ha avvistato questa mattina il corpo di Giuseppe Liotta di cui si erano perse le tracce sabato scorso. Nel velivolo insieme a La ...

Maltempo in Trentino - branco di lupi in fuga. Le immagini riprese dal biologo vicino ad Asiago : Un branco di undici lupi è stato ripreso sull‘Altopiano di Asiago, dal geologo da Enrico Ferraro. Il biologo, con una grande passione per la fotografia, da tempo segue gli spostamenti dei lupi sull’altopiano. Il branco è stato immortalato con una fototrappola durante la tempesta che ha causato grossi danni nel nordest. “Si tratta di un branco alle terza riproduzione”, spiega Ferraro all’ANSA. “I cuccioli ...

Maltempo - Coldiretti : 35mila nuovi posti di lavoro dalla riscossa del bosco italiano : Trentacinquemila nuovi posti di lavoro potrebbero nascere dalla riscossa del bosco italiano con l’aumento del prelievo del legname dai boschi che oggi coprono una superficie record di 10,9 milioni di ettari, praticamente raddoppiata rispetto all’Unità d’Italia quando era pari ad appena 5,6 milioni di ettari. È quanto emerge dal Piano di rinascita delle foreste italiane presentato della Coldiretti che ha convocato la task force sull’emergenza ...

Maltempo - per aiutare le popolazioni colpite sms solidale al 45500 : Attivo da domenica 4 novembre il numero 45500: ecco come aiutare le popolazioni delle regioni colpite dal Maltempo

Maltempo Toscana : dalla Regione 5 milioni per il ripristino dei danni : “Un primo stanziamento di 5 milioni di euro per far fronte ai lavori più urgenti per il ripristino dei danni subiti dal territorio regionale e soprattutto dalla costa, in seguito all’ondata di Maltempo che l’ha flagellato il 28 e 29 ottobre scorsi“. È quanto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, chiederà al Consiglio regionale di deliberare nel corso della seduta dell’assemblea in programma domani. ...