Maltempo | Costa a Regioni | oltre 6 miliardi contro il dissesto

Giorgio Vacchiano : "Agire dopo le tragedie ci costa 10 volte tanto - l'unica arma contro il Maltempo è la prevenzione" : "Più che protezione civile si dovrebbe cominciare a parlare di prevenzione civile" dice Giorgio Vacchiano. Il ricercatore, laureato in scienze forestali e secondo la rivista Nature uno degli 11 emergenti migliori al mondo, parla ad Huffpost dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia. "Era preventivabile - dice il 38ennne torinese - e la colpa è di tutti". Prevenire è meglio che curare, certo, ma è ...

Maltempo in Toscana : priorità agli interventi su costa e arenili : “Abbiamo stanziato 5 milioni di euro per affrontare i primi interventi urgenti e ci concentreremo sulle coste e sugli arenili con lavori di ripascimento per mettere in condizioni la costa di affrontare in modo adeguato la nuova stagione estiva. Quindi occorre fare presto. E’ ovvio che la possibilità di spendere queste risorse è legata all’accettazione dello Stato di emergenza nazionale che abbiamo richiesto il 5 ...

Maltempo Liguria : tromba marina davanti la costa di Genova - disagi per la pioggia : Primi disagi per la nuova perturbazione che si e’ abbattuta su Genova. I vigili del fuoco stanno intervenendo soprattutto nella zona di Bolzaneto e San Quirico, ma anche sulla costa, per alberi pericolanti e allagamenti di magazzini e scantinati. Anche alcune strade del Ponente sono state invase dall’acqua del mare che, non trovando protezioni a fermarla dopo i danni della settimana scorsa, arriva sulle carreggiate con ...

Allerta Maltempo - fiumi sotto costante controllo I VIDEO : fiumi e corsi d'acqua sotto costante controllo per l'Allerta maltempo in provincia di Torino. Allerta maltempo, controlli costanti Non si ferma l'attività della Protezione civile regionale e dei ...

Maltempo - Costa : 'Fondi ci sono - Regioni facciano progetti' : LaPresse, - 'Noi abbiamo un piano pluriennale strutturato in sottopiani triennali, ogni tre anni 900 milioni di euro per poco più di 6 miliardi complessivi e sono soldi che già abbiamo, non sono fondi ...

Danni Maltempo - Costa : 'Inutile chiedere altri soldi senza progetti' | : Il ministro dell'Ambiente a Sky tg24: "Preoccupa assenza visione". Dopo la tragedia di Casteldaccia ha parlato a Milano della situazione nel nostro Paese: "Serve norma veloce contro gli abusi edilizi. ...

Danni Maltempo - Costa : 'Serve norma veloce contro gli abusi edilizi' - : Dopo la tragedia di Casteldaccia, il ministro dell'Ambiente ha parlato a Milano della situazione nel nostro Paese: È un problema grosso che ha una storia antichissima dobbiamo tutelare il bene ...

Il ministro Costa chiede di accedere ai fondi Ue per il Maltempo : "I ministri competenti ci stanno lavorando" : "Stiamo valutando in queste ore, con i ministri competenti, nell'ambito della presidenza del Consiglio" di poter accedere ai fondi europei di solidarietà per i danni causati dal maltempo. Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa - il cui ministero non è direttamente competente in materia - ha spiegato, arrivando ad un convegno alla Fondazione Cariplo di Milano, che su questo "stanno lavorando da una parte il ministro ...

Maltempo - ministro Costa : serve norma veloce per abbattimenti : "Quello dell'abusivismo edilizio è un problema grosso che abbiamo in Italia, e che ha una storia antichissima". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a Milano. "Ho costituito un gruppo di ...

Maltempo - allerta arancione sulla costa dell'Emilia-Romagna : BOLOGNA L'ondata di Maltempo prosegue in Emilia-Romagna con un' allerta arancione che permane sulla pianura emiliana orientale e sulla costa ferrarese per criticità idraulica legata alla propagazione ...

Maltempo - Ministro Costa : “Basta costruire dove non si può” : “L’ambientalismo da salotto di cui parla Salvini è quello che non ha una visione strategica. Che guarda solo all’oggi e mai al domani. Il nostro è il contrario.Guarda al futuro“: lo ha dichiarato il Ministro dell’ambiente Sergio Costa in una intervista a Repubblica. “Non sono i vincoli il problema. Bisogna dire no a chi vuole costruire dove non si può, dove è pericoloso. E dire si quando il sacrificio di un piccolo bene ...

Maltempo - il ministro Costa : '7 - 5 milioni di italiani vivono in zone pericolose' 'Quanto accaduto rischia di ripetersi' : "L'italia è un Paese fragile, bisogna dare risposte immediate, ma anche a lungo termine". Lo afferma il ministro dell'Ambiente Sergio Costa al Messaggero dopo i disastri avvenuti dal Nord a Sud a ...

Maltempo - a Rapallo è cominciato il recupero degli yacht affondati. Le immagini della costa dal drone : A Rapallo è iniziata la rimozione delle imbarcazioni ammassate sul lungomare, i vigili del fuoco stanno portando via quelle che ostruivano il cantiere del rio san Francesco. L'articolo Maltempo, a Rapallo è cominciato il recupero degli yacht affondati. Le immagini della costa dal drone proviene da Il Fatto Quotidiano.