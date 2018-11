Maltempo Calabria | ingenti danni causati dall’esondazione dell’acquedotto Tuccio FOTO

Maltempo Calabria : situazione in miglioramento - notte di lavoro per i vigili del fuoco : In Calabria, dopo i violenti nubifragi di domenica e di ieri mattina nella parte ionica, la situazione meteo è in miglioramento. Nella notte i vigili del fuoco hanno operato nella zona di Simeri Mare, dove l’esondazione di un torrente ha causato l’allagamento di centinaia di villette: i pompieri hanno prosciugato, con idrovore, le strade invase dall’acqua e i piani bassi di diverse abitazioni. Numerosi ieri i soccorsi nei ...

Maltempo Calabria - esondazione del fiume Tuccio a Melito Porto Salvo : “E’ necessario l’intervento dell’Esercito-Genio Militare” : 1/8 ...

Maltempo Calabria : centinaia le villette allagate nel Catanzarese : Sono centinaia le villette allagate in seguito al violento nubifragio abbattutosi stamane sul versante ionico Catanzarese, nella zona di Simeri Mare. A rendere noto il dato e’ il comando provinciale dei Vigili del Fuoco. I pompieri sono stati impegnati da questa mattina nelle operazioni di soccorso ad automobilisti bloccati sulla statale 106, riaperta nella tarda mattinata, e su strade secondarie. Diverse le persone che hanno trovato ...

Maltempo Calabria : duramente colpita la provincia di Reggio Calabria : Ingenti sono i danni arrecati dal Maltempo che nei giorni 1-2- e 3 novembre u.s. con piogge torrenziali insistenti hanno sferzato e colpito duramente la provincia di Reggio Calabria e in particolare diversi comuni della fascia tirrenica pre e aspro – montana. Una situazione che immediatamente è stata attenzionata dalla Coldiretti di Reggio Calabria che ha avviato i primi sopralluoghi per alleviare alcune immediate esigenze delle aziende ...

Maltempo Calabria - piogge e nubifragi : esondazione del Torrente Tuccio e danni alla Sorical : Nella mattinata odierna, convocata dal Prefetto Michele di Bari, si è tenuta una riunione al fine di fare il punto della situazione determinatasi a seguito delle intense precipitazioni verificatesi nella giornata di ieri. All’incontro hanno partecipato i Sindaci di Bagaladi, di Melito Porto Salvo, di Montebello Jonico, di Roghudi e San Lorenzo, nonché dei Comuni di Reggio Calabria, Motta San Giovanni, della Città Metropolitana, della ...

Maltempo Calabria - Oliverio : entro oggi relazione al Governo : “Gli eventi alluvionali di queste ultime ore hanno determinato una condizione di ulteriore difficoltà in molti comuni, sul territorio calabrese. La Protezione Civile Regionale – dichiara il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio – sta seguendo con presenza costante, nei territori maggiormente colpiti, l’evoluzione della situazione. Sono in contatto costante con il Dirigente della Protezione Civile Regionale, Carlo ...

Maltempo Reggio Calabria - Coldiretti : ingenti danni provocati dalle piogge alluvionali in tutta la provincia : La Coldiretti di Reggio Calabria intervenendo sui danni alluvionali provocati dalle intense piogge dei giorni scorsi, ha inviato alla Città Metropolitana, alla Prefettura, alla Protezione Civile la comunicazione sotto riportata. “La scrivente Federazione, su segnalazione di numerosi associati e presidenti di sezioni territoriali Coldiretti, ha effettuato con propri tecnici sopralluoghi per verificare i danni arrecati dal Maltempo dei ...

Maltempo Calabria : persone soccorse coi gommoni nel Catanzarese : Numerosi gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco di Catanzaro nei villaggi “Airone Blu” e “Porto D’Orra” di Simeri Mare, lungo la fascia ionica Catanzarese: con l’ausilio di un gommone, gli specialisti del soccorso speleo alpino fluviale hanno percorso tutta l’area completamente sommersa dalle acque, tra scene di panico e di paura dei residenti. In alcune zone l’acqua ha ...

Maltempo - disastro in Calabria per un violento nubifragio sulla jonica : Simeri sott’acqua - gente in fuga sui tetti [FOTO] : 1/17 ...

Maltempo Calabria : nubifragio nel Catanzarese - chiuso tratto sulla SS106 Var A : nubifragio questa mattina nel Catanzarese, tra Catanzaro lido e Botricello: situazione critica soprattutto nella zona di Simeri mare, dove si sono registrati danni. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo decine di automobilisti, le cui vetture sono rimaste bloccate nell’acqua che ha raggiunto anche un metro d’altezza. Allagamenti segnalati anche nei territori di Sellia Marina e Botricello: isolata la zona di Santa Maria. sulla ...

Maltempo Calabria : gravi allagamenti a Simeri e sulla ss106 : Dopo aver colpito duramente la Sicilia, fra la giornata di ieri e la nottata la perturbazione è risalita verso lo Ionio e la Calabria, apportando su quest'ultima regione forte Maltempo e...

Maltempo Calabria - apprensione per il torrente Budello a Gioia Tauro : 45 interventi dei Vigili del Fuoco [FOTO] : 1/13 ...

Maltempo - violenti temporali “V-Shaped” in atto sulla Calabria : tramonto surreale a Reggio per le nuvole “Mammatus” [FOTO] : 1/12 ...

Maltempo - allagamenti in Calabria : dirottato aereo diretto a Lamezia : Giornata di intenso Maltempo in Calabria, interessata da violente piogge e allagamenti che stanno causando piccoli smottamenti, corsi d’acqua sorvegliati speciali e un volo diretto all’aeroporto di Lamezia Terme dirottato a Catania. Con lo stato di allerta arancione diramato ieri dalla Protezione civile, nuovo fine settimana di disagi soprattutto nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro e Vibo Valentia. A Reggio e provincia la ...