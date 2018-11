Malagò | Riforma Coni Servizi ha preso il sopravvento su tutto

Thomas Bach in Italia : incontri con Malagò - Giorgetti e Mattarella. Riforma dello sport al centro : Thomas Bach , Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, è arrivato a Roma per due giorni ricchi di incontri . Oggi il numero 1 dello sport internazionale ha incontrato Giovanni Malagò (Presidente del Coni) e poi Giancarlo Giorgetti , sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport . Domani Bach sarà ricevuto in udienza privata da Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. Al centro dei vari discorsi ci saranno ...

Coni - Malagò : 'Spero che ci siano modifiche nella bozza. Lo sport italiano non aveva bisogno di una riforma politica' : 'La bozza rimane questa, è già in arrivo al Parlamento, ma spero e penso ci possano essere delle modifiche rispetto a come sono state presentate. D'altronde è un disegno di legge e non un decreto'. Lo ...