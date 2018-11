Mafia : Polizia Palermo confisca beni per 9 milioni euro a imprenditore condannato (3) : (AdnKronos) - Con il decreto, eseguito dalla Polizia di Stato, è stata disposta la confisca dei seguenti beni: l'intero capitate sociale delle società "Edil color s.r.l." nonché del complesso dei beni aziendali comprendenti 7 immobili ubicati a Palermo, in Corso Calatafimi ed in via Giuseppe Sunseri

Mafia : Palermo - Polizia ferma un fedelissimo di Messina Denaro : Palermo, 29 ott. (AdnKronos) - Alle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato di Palermo ha eseguito il fermo di un indiziato di delitto a carico di Leo Sutera, anziano boss di Sambuca di Sicilia (Agrigento), indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso. Il provvedimento, eseguito dagli

Mafia : Trapani - Polizia scopre arsenale dei boss : Palermo, 5 ott. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Trapani e Palermo, coordinate dal Servizio Centrale Operativo, hanno rinvenuto, nelle campagne del trapanese, un arsenale riconducibile alla Mafia. Le indagini sono state svolte dai poliziotti della squadra mobile. Ulteriori dettagli saranno resi

Mafia - blitz della polizia in Romania. Arrestato il latitante mazarese Vito Bigione : Il boss detto il "commercialista" era stato inserito pochi mesi fa nella lista dei trenta latitanti più pericolosi in Italia. Da sempre ha viaggiato. Grandi affari e bella vita in Africa

Mafia : Trapani - Polizia arresta latitante Vito Marino : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - La Questura di Trapani, guidata da Claudio Sanfilippo, ha arrestato il latitante mafioso Vito Marino, condannato all'ergastolo per un triplice omicidio avvenuto a Brescia nel 2006. Marino, trapanese di Paceco, nipote di un boss ucciso in una faida di Mafia, era ricercat

Mafia - Blitz della polizia a Foggia contro clan Perna : La polizia di Foggia, insieme a quella di Bari e del Servizio centrale operativo, sta eseguendo una vasta operazione, coordinata dalla Dda di Bari, nei confronti di appartenenti al gruppo criminale ...