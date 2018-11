ilfattoquotidiano

: Macchianera Internet Awards 2018, a Perugia gli Oscar della rete - Cascavel47 : Macchianera Internet Awards 2018, a Perugia gli Oscar della rete - FQMagazineit : Macchianera Internet Awards 2018, a Perugia gli Oscar della rete -

(Di giovedì 8 novembre 2018) “Il web che ti meriti”. Sbarcano ala Festae il. Dal 9 all’11 novembre il capoluogo umbro ospiterà la manifestazione web più importante d’Italia che comprende l’assegnazione dell’ambitodelle, quest’anno suddiviso in ben 33 categorie in gara. Tra queste: il miglior sito, il personaggio dell’anno, il personaggio rivelazione, la miglior community, pagina Facebook, trasmissione TV e radio, miglior Tweeter ed Instagrammer. A decidere chi si aggiudicherà gliè stato come ogni anno il popolo del web che ha potuto votare direttamente sul sito www..it fino alla mezzanotte del 6 novembre. Tre giorni di scaletta incontri fittissima, in rigorosa diretta social, per disquisire di tematiche legate al mondo del web. Si va dal “Caso Boldrini e il lato oscuro del web” a “L’evoluzione del Mummy Blogging; ...