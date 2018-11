M5s | De Falco | non temo espulsione ho difeso i valori

Dl Sicurezza - Gasparri : “Dissidente non è De Falco - ma M5s che ha dimenticato programma”. E FI protesta con cartelli : “Mi rivolgo a De Falco e ai critici M5s sul provvedimento. Non siete voi dissidenti, ma il M5s che ha dimenticato il suo programma“. Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, durante il suo intervento per le dichiarazioni di voto sulla fiducia al Decreto Sicurezza. E ancora: “Ognuno risalga a bordo delle proprie coalizioni per fare politiche serie e omogenee”, ha rivendicato, provocando Salvini e la ...

Dl Sicurezza - Nugnes - De Falco e Fattori escono dall’Aula : “Va contro programma M5s - non basta grigio compito di ratifica” : Dopo le tensioni durante i lavori in Commissione e le richieste di modifica più volte rilanciate e rimaste inascoltate, i senatori M5s Elena Fattori, Paola Nugnes e Gregorio De Falco, critici sul Decreto Sicurezza hanno scelto di uscire dall’Aula, considerata la decisione del governo di mettere la fiducia. “Rinnoviamo la nostra fiducia, continuiamo a sostenere questo governo”, hanno spiegato, decidendo di intervenire in Aula in ...

De Falco (M5s) - conferma assenza a voto : 11.34 Il senatore M5s Graziano De Falco ha confermato che non parteciperà al voto di fiducia sul decreto sicurezza, nel corso delle dichiarazioni di voto al Senato, in dissenso con il gruppo. "Permane il rapporto di fiducia che ho concorso a instaurare il 6 giugno", ha affermato. "Con serietà ma con ponderazione annuncio che non parteciperò al voto e lascerò l'aula", ha aggiunto, confermando la sua contrarietà al decreto.

M5s a pezzi : linciaggio mediatico per il ribelle Gregorio De Falco. Via al 'metodo Casaleggio' : È partito il massacro mediatico contro Gregorio De Falco , il ribelle grillino che sta facendo opposizione al decreto sicurezza . Il sistema è quello collaudato dei Cinque stelle, quindi non un ...

Dl Sicurezza - Nugnes (M5s) : “Fiducia? Mi asterrò per non votare contro il decreto” e De Falco : “Non parlo più” : Si concretizza lo spettro della fiducia sul decreto Sicurezza in discussione al Senato. La vicenda scuote il M5S dopo le parole di Stefano Buffagni, rivolte ai pochi Senatori ‘dissidenti’ e condivise da Gianluigi Paragone: “Un voto di segno ostile alla fiducia li metterebbe in una posizione di estraneità alla maggioranza e poi dovrebbero prendere decisioni conseguenti e se invece di votare, come sembra, usciranno ...

Dl sicurezza - De Falco : "Mi cacciano? Nel M5s siamo tutti a termine | Senza fiducia - voto contro" : L'esponente del Movimento ribadisce che "non c'è spazio per professionismi della politica". E sul decreto sicurezza annuncia: "Se non viene votata la fiducia, voterò alcuni emendamenti dell'opposizione"

M5s - De Falco : “Sul Dl Sicurezza pronto a votare alcuni emendamenti dell’opposizione” : «Ci buttano fuori? Quando Di Maio dice o con me o fuori afferma un’idea padronale di un Movimento in cui oggi sembra venire meno la dialettica e la capacità di ascolto e risposta. Inoltre si dovrebbe tenere presente che nel Movimento non c’è spazio per professionismi della politica. Qualcuno si dovrebbe ricordare che il secondo mandato è il raggiun...

M5s - ortodossi sul filo della rottura. De Falco - ci cacciano? Anche leader a termine : E se l'opera verrà confermata per il vicepremier pentastellato sarebbe una sconfitta politica importante, dopo il sì sofferto al gasdotto. E piu di qualcuno nella maggioranza teme che la Lega possa ...

M5s - De Falco : anche Di Maio è a termine : 21.30 "Ci buttano fuori? Quando Di Maio dice o con me o fuori afferma un'idea padronale di un Movimento in cui oggi sembra venire meno la dialettica e la capacità di ascolto e risposta". Lo dice il senatore M5S Gregorio De Falco. "Inoltre - dice ancora De Falco - si dovrebbe tenere presente che nel Movimento non c'è spazio per professionismi della politica. Qualcuno si dovrebbe ricordare che il secondo mandato è il raggiungimento del limite. ...

