L’uomo del giorno – Albano Bizzarri | ex Lazio e Genoa

Alessandro Del Piero è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006. Soprannominato Pinturicchio da Gianni Agnelli per l'eleganza del suo stile di gioco, si è segnalato sin da giovane come uno dei maggiori talenti della sua generazione, ed è considerato tra i migliori giocatori nella storia del calcio italiano. Capitano della Juventus dal 2001 al 2012, con il club torinese ha

Sandro Mazzola è nato a Torino, il 8 novembre 1942, è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista e attaccante, campione d'Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 con la nazionale italiana. Considerato uno dei migliori calciatori italiani di sempre, figlio di Valentino, ha legato il proprio nome a quello dell'Inter, con la quale ha giocato dal 1960 al 1977 collezionando in totale 565

Sergio Porrini è nato a Milano, l'8 Novembre del 1968, dall'estate del 2009 ha iniziato la carriera di allenatore. nella stagione 2009-2010 ha guidato la formazione Juniores Nazionali del Pizzighettone. Nell'agosto 2010 diventa il tecnico della formazione Berretti del Pergocrema, iscritta al campionato Berretti. A fine stagione, segue il corso indetto dal settore tecnico della FIGC conseguendo la qualifica di Allenatore

Gigi Riva è nato a Leggiuno, il 7 novembre 1944, è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, campione d'Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 con la nazionale italiana, di cui detiene il record di marcature con 35 gol. Considerato uno dei più forti giocatori italiani di ogni epoca, occupa la 74ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo stilata dalla rivista

David de Gea è nato a Madrid, il 7 novembre 1990, è un calciatore spagnolo, portiere del Manchester Utd e della Nazionale spagnola. considerato uno dei migliori portieri al mondo, nel 2010 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1989 stilata da Don Balón. De Gea è un portiere elegante negli interventi e dotato di ottimi riflessi. Sicuro nelle uscite, nel corso degli anni ha migliorato notevolmente il proprio senso

Idris Elba è l'uomo più sexy al mondo, perlomeno secondo la rivista People, che ha stilato anche quest'anno la speciale classifica. L'attore londinese succede al cantante country Blake Shelton e diventa così la 34esima scelta da quando esiste il premio, istituito nel 1985. Elba è alla prima vittoria mentre sono stati riconosciuti come 'Uomo più sexy del mondo' per ben due volte solo alcune icone del cinema quali:

André Schürrle è nato a Ludwigshafen am Rhein, il 6 novembre 1990 è un calciatore tedesco, attaccante del Fulham, in prestito dal Borussia Dortmund, e della nazionale tedesca, con cui si è laureato campione del Mondo nel 2014. Esterno offensivo sinistro, può giocare anche come esterno di centrocampo, ala destra o anche da centravanti. Calciatore polivalente nel reparto offensivo, al Magonza è stato sperimentato in ogni ruolo e in ogni

André Silva è nato a Gondomar, il 6 novembre 1995, è un calciatore portoghese, attaccante del Siviglia, in prestito dal Milan, e della nazionale portoghese. Indicato da Cristiano Ronaldo come suo possibile erede, è un attaccante forte fisicamente e veloce oltre che dotato di un'ottima tecnica individuale.

Kasper Schmeichel è nato a Copenaghen, il 5 novembre 1986, è un calciatore danese, portiere del Leicester City e della Nazionale danese. È il figlio di Peter Schmeichel, ex calciatore, anch'egli portiere. Inizia la propria carriera sportiva come portiere di pallamano, ma nel 2002, in seguito al trasferimento del padre al Manchester City, approda come portiere di calcio delle giovanili dei Citizens. Nel gennaio del 2006 viene ceduto

Marco Verratti è nato a Pescara, il 5 novembre 1992, è un calciatore italiano, centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana. spesso paragonato ad Andrea Pirlo, è considerato tra i migliori talenti europei della sua generazione, nonché uno dei centrocampisti più forti e completi al mondo. È il terzo giocatore nella storia della Nazionale Italiana, dopo Raffaele Costantino e Massimo Maccarone ad aver ricevuto la prima

Pietro Armenise è nato a Bari, il 4 novembre 1960, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Ha militato tra Serie C1 e Serie C2 negli anni ottanta-novanta. Ha conquistato la promozione in Serie B a fine campionato di Serie C1 1987-1988 con la Reggina, con cui ha successivamente disputato 66 gare in serie B. Ha chiuso la carriera in C2 alla Fortis Trani nel 1995.