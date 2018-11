Luigi Di Maio | la crisi isterica del leader grillino | non risponde alle chiamate di

Luigi Di Maio - la crisi di nervi : 'Sono tornato dalla Cina e ho trovato un macello'. Ombra del complotto Lega : 'Sono tornato dalla Cina e ho trovato il macello'. Luigi Di Maio racconta al Fatto quotidiano il crollo nervoso del M5s di fronte alla Lega . Il casus belli è stata la cacciata di Roberto Battiston ...

Accordi&Disaccordi - ospite il vicepremier Luigi Di Maio in diretta su Nove venerdì 9 novembre : Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio è l’ospite della prima puntata della nuova stagione di “Accordi&Disaccordi“, lo spazio di informazione e approfondimento sull’attualità del canale Nove di Discovery Italia. venerdì 9 Novembre alle 22.45, subito dopo il live di “Fratelli di Crozza“, Andrea Scanzi e Luca Sommi si confrontano con il capo politico del Movimento Cinque Stelle ...

Luigi Di Maio - la grillina ribelle Paola Nugnes lo sputtana : 'Cosa ci aveva assicurato sul Dl Sicurezza' : Lei e gli altri dissidenti rischiano la sospensione dal M5s. Paola Nugnes è la più nota, insieme a Gregorio De Falco , tra i senatori grillini che hanno osato non partecipare al voto di fiducia sul ...

Luigi Di Maio 'interrogato' dagli studenti - LA DIRETTA : Luigi Di Maio sarà ospite della Skuola - Tv, la videochat live del portale Skuola.net. Il ministro del Lavoro, dello Sviluppo economico e delle Politiche sociali, dopo i primi mesi di Governo, ...

Luigi Di Maio : “Ho trovato un macello - accordo su prescrizione o salta il contratto di governo” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parla al suo ritorno dalla Cina spiegando di aver "trovato il macello" sul caso della prescrizione: "Si deve trovare l'accordo altrimenti salta il contratto di governo. Il tema è che quando non ci confrontiamo io e Salvini direttamente aumenta la tensione".Continua a leggere

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : 'Non mi rovinerà la festa' - il gesto del gelo istituzionale : 'Questa giornata è troppo bella per me, Luigi Di Maio e compagni non riusciranno a rovinarmela'. Il retroscena del Corriere della Sera su Matteo Salvini , nel giorno dell'approvazione del Dl Sicurezza-...

Prescrizione - Luigi Di Maio : “O si trova l’accordo con la Lega o salta il contratto di governo” : l’accordo sulla riforma della Prescrizione “si deve trovare, perché il ddl con la Prescrizione va votato in aula alla Camera il prima possibile“. A dirlo in un’intervista al Fatto Quotidiano è il vicepremier Luigi Di Maio, che avverte l’alleato della Lega: “La quadra va trovata, altrimenti salta il contratto di governo“. “La Prescrizione – sottolinea il leader del M5S – è nel contratto e va fatta. ...

Luigi Di Maio e l’ultimatum a Matteo Salvini : stop prescrizione o salta tutto : Suona come un “ultimatum”. “O arriva l’accordo sulla prescrizione o salta il contratto di governo”. Così il vice premier Luigi

Luigi Di Maio - nella casa di famiglia il primo condono del vicepremier grillino : I primi ad approfittare del condono sono i Di Maio . Antonio , papà di Luigi e professione geometra, ha chiesto di sanare 150 metri quadrati di abusi edilizi su due livelli. Una 'concessione' che è ...

Matteo Salvini : 'Non accetto ricatti da Luigi Di Maio - sulla prescrizione può saltare tutto' : "Non accetto ricatti". Matteo Salvini è furibondo dopo aver letto i messaggi di Luigi Di Maio: "Che fanno, voteranno contro la fiducia sulla sicurezza? Contro il loro governo? Solo per farmi un dispetto?". Il leader della Lega non teme le minacce, forse anche perché sa di avere lui il coltello dalla parte del manico.--Il ricatto pentastellato è evidente: se la Lega non sostiene lo stop alla prescrizione il M5s non fa passare il decreto sicurezza ...

Giuseppe Conte a Bruno Vespa : 'Noi barbari? Mi piace'. Poi la clamorosa frase sul 'cerbiatto' Luigi Di Maio : 'Questo è un governo rivoluzionario mi dice Luigi Di Maio , con i suoi placidi occhi di cerbiatto mentre l'Europa e i mercati finanziari sono in tempesta. Mi piace la definizione di barbari aggiunge ...

Luigi Di Maio - retroscena Minzolini : la mossa di Marco Travaglio per far cadere il governo Lega-M5s : L'ombra di Marco Travaglio , e delle manette, su Luigi Di Maio . La forzatura del Movimento 5 Stelle sul Dl Anti-corruzione , con lo scontro formale contro la Lega , rappresenta l'estremo tentativo ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la soffiata di Daniela Santanchè ad Augusto Minzolini : 'Così cade il governo' : 'C'è molta fibrillazione nella Lega '. La confidenza, raccolta da Augusto Minzolini , è di Daniela Santanchè , la 'ambasciatrice di Giorgia Meloni' presso Matteo Salvini . Secondo la Pitonessa ex ...