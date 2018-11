L' ospedale di Castrovillari rischia di chiudere Guccione presenta interrogazione

strill

: L’ospedale di Castrovillari rischia di chiudere. Guccione presenta interrogazioneLeggi l'articolo - Strill_it : L’ospedale di Castrovillari rischia di chiudere. Guccione presenta interrogazioneLeggi l'articolo -

(Di giovedì 8 novembre 2018) ... dal 2008 ad oggi, non sono mai entrate in funzione: sono rimaste un manifesto dello spreco e di una politica interessata solo a inaugurazioni farlocche. Non è più tollerabile " spiegache ...