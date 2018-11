Los Angeles - armato fa irruzione in un bar e spara : «Tredici morti» : Un uomo armato di pistola ha fatto irruzione aprendo il fuoco nel Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand Oaks, a 65 chilometri da Los Angeles . Le autorità locali hanno...

Sparatoria a Los Angeles - dodici vittime. Morto l'assalitore : Un uomo armato ha fatto irruzione in un locale dov'era in corso una festa con 200 ragazzi, nella contea di Ventura e ha aperto il fuoco con una pistola automatica

Los Angeles - entra in un bar di universitari e spara. Tredici morti compresi l'assalitore e un poliziotto : Un uomo armato di pistola ha fatto irruzione aprendo il fuoco nel Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand Oaks, a 65 chilometri da Los Angeles , molto frequentato da studenti...

Los Angeles - entra in un bar di universitari e spara. Tredici morti compreso l'assalitore e un poliziotto : Un uomo armato di pistola ha fatto irruzione aprendo il fuoco nel Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand Oaks, a 65 chilometri da Los Angeles , molto frequentato da studenti...

Los Angeles - armato fa irruzione in un bar e spara : «Dodici morti» : Un uomo armato di pistola ha fatto irruzione aprendo il fuoco nel Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand Oaks, a 65 chilometri da Los Angeles . Almeno 12 i morti, tra cui...

Los Angeles - armato fa irruzione in un bar e spara : «Dodici morti» : Un uomo armato di pistola ha fatto irruzione aprendo il fuoco nel Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand Oaks, a 65 chilometri da Los Angeles . Almeno 12 i morti, tra cui...

Los Angeles - entra in un bar e spara. Polizia : ci sono almeno tredici vittime. Morto l'assalitore : Un uomo armato di pistola ha fatto irruzione aprendo il fuoco nel Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand Oaks, a 65 chilometri da Los Angeles . Diversi i feriti, tra cui uh agente...

Los Angeles - entra in un bar e spara. Polizia : ci sono almeno undici vittime. Morto l'assalitore : Un uomo armato di pistola ha fatto irruzione aprendo il fuoco nel Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand Oaks, a 65 chilometri da Los Angeles . Diversi i feriti, tra cui uh agente...

Sparatoria a Los Angeles - dodici vittime. Ucciso l'assalitore : Un uomo armato ha fatto irruzione in un locale dov'era in corso una festa con 200 ragazzi, nella contea di Ventura e ha aperto il fuoco con una pistola automatica

Los Angeles - entra in un bar e spara. Polizia : ci sono undici vittime. Morto lo sparatore : Un uomo armato ha aperto il fuoco al Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand Oaks, nell'area di Los Angeles . Ci sarebbero numerosi feriti, tra cui un agente. I clienti...

Los Angeles - entra in un bar durante una festa per studenti e spara : almeno sei persone colpite. Media : «Sparatore morto ma ci sono vittime» : Un uomo armato ha aperto il fuoco al Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand Oaks, nell'area di Los Angeles . Ci sarebbero numerosi feriti, tra cui un agente. I clienti...

Los Angeles - armato entra in un bar durante una festa per studenti e spara : almeno sei persone colpite. «Sparatore neutralizzato» : Un uomo armato ha aperto il fuoco al Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand Oaks, nell'area di Los Angeles . Ci sarebbero numerosi feriti, tra cui un agente. I clienti...

Spari in un locale vicino a Los Angeles : Un uomo avrebbe aperto il fuoco poco prima della mezzanotte in un locale notturno frequentato da studenti universitari

Sparatoria in un bar a Los Angeles : 11 feriti tra cui un agente. LIVE - : Un uomo ha aperto il fuoco in un locale di Thousand Oaks, nell'area metropolitana a Nord ovest della città, mentre era in corso una festa di studenti universitari. SEGUI LA DIRETTA