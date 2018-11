Los Angeles | armato entra in un locale notturno e spara | ci sarebbero vittime E' caccia

Los Angeles - uomo armato entra in un locale notturno e spara : ci sarebbero vittime : Un uomo armato ha aperto il fuoco al Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand Oaks, nell'area di Los Angeles. Ci sarebbero vittime e numerosi feriti, tra cui un agente. I...

Los Angeles - spari durante una festa di universitari : «30 colpi - molti feriti» Live : Un uomo armato ha fatto irruzione alle 23.30 ora locale (le 8.30 in Italia) in un locale nella contea di Ventura e ha aperto il fuoco con una pistola automatica

Los Angeles - sparatoria in corso in un locale notturno : diversi feriti : Un uomo armato ha aperto il fuoco al Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand Oaks, nell'area di Los Angeles. Ci sarebbero numerosi feriti, tra cui un agente. I clienti...

Los Angeles - sparatoria in corso in un locale notturno : diversi feriti : Un uomo armato ha aperto il fuoco al Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand Oaks, nell'area di Los Angeles. Ci sarebbero numerosi feriti, tra cui un agente. I clienti...

Los Angeles - uomo armato entra in un bar e spara : ci sarebbero vittime : A Los Angeles, nella contea di Ventura, in California, un uomo è entrato in un locale, il Borderline Bar& Grill e si è messo a sparare sulla folla. Ci sarebbero diversi feriti e...

Usa - sparatoria in corso a Los Angeles : ci sarebbero vittime e numerosi feriti : Una sparatoria è in corso in un locale di Los Angeles: ci sarebbero vittime e numerosi feriti, tra cui un agente. Secondo le prime notizie diffuse dalla Cbs l’allarme è scattato attorno alle 23,20 oa locale, all’interno del Borderline Bar, a Thousands Oak, nella contea di Ventura. L’uomo sarebbe entrato con una semiautomatica sparando almeno 30 colpi. Secondo le prime testimonianze di clienti usciti dal locale si tratterebbe di ...

Los Angeles - sparatoria in corso in un locale notturno : «Ci sono molti feriti» : Un uomo armato ha fatto irruzione in un locale nella contea di Ventura e ha aperto il fuoco con una pistola automatica. Massima allerta a Los Angeles, nella contea di Ventura, in California, dove un uomo ha fatto irruzione in un locale, il Borderline Bar& Grill di Thousand Oaks, e si è messo a sparare sulla folla. Ci sarebbero diversi feriti e forse anche delle vittime. La vicenda è ancora in evoluzione e non si ha notizia della sorte ...

Incredibile a Los Angeles : sparatoria in un bar della città - ci sarebbero morti e feriti : Al Borderline Bar and Grill di Los Angeles una sparatoria avrebbe causato morti e feriti intorno alla mezzanotte (ora locale)-- Una sparatoria si sarebbe verificata a mezzanotte (ora locale) a Los Angeles presso il Borderline Bar and Grill. Il locale, al centro della città statunitense, sarebbe stato preso di mira da un malvivente che avrebbero sparato circa 30 colpi di pistola colpendo i clienti del bar. Le forze ...

Los Angeles - in corso sparatoria in bar : 9.19 E' in corso una sparatoria in un bar di Thousand Oaks, nei pressi di Los Angeles, in California. Lo riferisce la Cbs. Secondo le prime informazioni ci sarebbero vittime e diversi feriti. Tra le persone colpite anche un agente. Secondo il sito del locale, il Borderline, al momento della sparatoria si stava svolgendo una serata "College Country".

Calciomercato - Ibrahimovic : 'Io il migliore - ora tocca ai Galaxy. Futuro? Resto a Los Angeles' : La stagione dei Los Angeles Galaxy si è conclusa con un settimo posto nella regular season e la mancata qualificazione ai playoff. Troppo poco per sfamare la fame di vittorie di Zlatan Ibrahimovic . ...

Mercato NBA - ufficiale : Tyson Chandler ai Los Angeles Lakers : Tyson Chandler ai Los Angeles Lakers, il trasferimento già noto da giorni è stato ufficializzato dalla franchigia da poche ore I Los Angeles Lakers hanno ufficializzato l’acquisto del centro Tyson Chandler che si è liberato nei giorni scorsi del contratto che lo legava ai Phoenix Suns, ad annunciarlo il general manager della franchigia californiana Rob Pelinka. A quanto riporta Espn, Chandler percepirà 2.1 milioni di dollari. Dopo ...

John Travolta investigatore con Morgan Freeman - da Los Angeles a Roma : Morgan Freeman e John Travolta insieme per ' La Rosa Velenosa ' , le cui riprese sono previste anche a Roma. Con loro anche la protagonista della saga di X-Men, Famke Janssen. La regia è affidata a ...

Lincoln Aviator - Debutto confermato al Salone di Los Angeles : Dalla concept al modello di serie in brevissimo tempo: la Lincoln Aviator debutterà nella sua veste definitiva al Salone di Los Angeles, dopo aver conquistato consensi al Salone di New York del marzo scorso e sarà disponibile sul mercato americano entro breve tempo.Suoni di bordo registrati da un'orchestra. La Ford, che possiede il marchio Lincoln, ha confermato l'arrivo della più grande e lussuosa Suv della gamma, confermandone anche ...

Gallinari spinge Los Angeles : Danilo Gallinari ha contribuito con 22 punti, 6 su 6 dalla lunetta, alla vittoria dei Clippers su Minnesota, 120-109,. Stesso score per Tobias Harris, cui si sono aggiunti i 20 punti di Lou Williams. ...