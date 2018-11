Londra | in bella mostra Next

Londra : in bella mostra Micro Focus International : Rialzo per Micro Focus International , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,23%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la ...

Londra : in bella mostra Just Eat : Seduta decisamente positiva per Just Eat , che tratta in rialzo del 2,83%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ...

“Sono a Londra perché la mia fame ha superato la paura. L’Italia è bella - ma non è l’unica” : Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’Europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Sono a Londra, e il guaio dei sogni è che si avverano. Quando torno a Bari vedo le facce di sempre, solo un po’ invecchiate, gli stessi luoghi, solo un ...