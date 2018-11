Lo strato di ozono stratosferico potrebbe rimarginarsi del tutto entro il 2060

Il Programma dell’Unione Europea Copernicus monitora lo strato di ozono : Se pensiamo a un decennio fa, potrebbe sembrare che siano diminuite le notizie riguardanti il buco nello strato di ozono che ogni anno si forma sopra l’Antartide. Nonostante ciò, questo non significa affatto che il buco sia scomparso. Il prossimo 16 settembre, per celebrare la Giornata Internazionale per la Salvaguardia dello strato di ozono, Copernicus AtmosphereMonitoring Service (CAMS) – attuato dallo European Centre for Medium-Range ...