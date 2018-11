Lo stato politico del Partito popolare europeo

KHASHOGGI - ERDOGAN : "È stato UN OMICIDIO POLITICO"/ Ultime notizie - "Riad trovi tutti i responsabili" : Jamal KHASHOGGI, reporter ucciso: i nuovi dettagli sulle modalità della morte, video. "Consigliere MBS guidò l'OMICIDIO via Skype", accusa ERDOGAN "delitto pianificato da giorni a Riad"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:32:00 GMT)

Beppe Grillo : 'Togliamo i poteri al Capo dello stato - Salvini? Un politico leale' : Il M5S suona la carica e lo fa dal Circo Massimo [VIDEO], nel corso della partecipatissima kermesse 'Italia a 5 Stelle'. Un bagno di folla per i leader pentastellati in versione istituzionale. In tal senso Luigi Di Maio parla in maniera concreta di quanto fatto al governo, ma anche dei prossimi appuntamenti elettorali ad iniziare da quello per le Europee del prossimo anno. Chi invece rompe gli argini, ma non potrebbe essere altrimenti, è il guru ...

Taranto - gli è stato negato l'asilo politico : si uccide un ventiduenne del Gambia : Amodou aveva 22 anni e da due anni viveva in Italia. Quando la domanda di asilo politico gli è stata negata, ha deciso di togliersi la vita. Voleva tornare nel suo Paese, il Gambia, ma si vergognava ...

Migranti - 22enne originario del Gambia si toglie la vita : “Gli era stato negato l’asilo politico” : Amadou Jawo, un immigrato 22enne originario del Gambia si è suicidato impiccandosi al cornicione della casa dove viveva con altri connazionali a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Il giovane viveva in Italia da due anni e alcuni giorni fa gli era scaduto il permesso di soggiorno: secondo l’associazione Babele, “aveva avuto il diniego” alla domanda di asilo politico e proprio per questo si sarebbe tolto la vita. ...

Sindaco Riace arrestato - su migranti si riaccende scontro politico : Roma, 2 ott., askanews, - Il caso Riace fa salire ancora la tensione sul tema migranti: il Sindaco del comune calabrese Domenico Lucano è da stamani agli arresti domiciliari, insieme alla sua compagna ...

Sindaco di Riace arrestato - il mondo politico si divide. E Gasparri chiama in causa la Rai : ROMA - Nel 2016 è stato inserito dalla rivista americana 'Fortune' tra i più grandi leader mondiali per quel 'miracolo' di accoglienza noto col nome di 'modello Riace'. Oggi Domenico Lucano, Sindaco ...

Dentro lo stato e la Democrazia. Per un nuovo pensiero politico : Per immaginare un nuovo pensiero politico, allora, non si può che partire da una rinnovata alleanza tra società, scienza e innovazione, economia reale e mercati finanziari, politica e amministrazione.