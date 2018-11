L’inquietante annunciatore di notizie digitale dell’agenzia di stato cinese

wired

(Di giovedì 8 novembre 2018) C’è un nuovo reporter nell’agenzia di stampa diXinhua: un anchorman che potrebbe presto fare le scarpe a molti colleghi ma che nl contempo non è neppure reale: un avatarsviluppato dal motore di ricerca Sogou e mosso da algoritmi di intelligenza artificiale scandirà le principali news del giorno. Lo ha annunciato la stessa Xinhua senza però rendere noto il nome assegnato al personaggio, che si occuperà insieme ad altri colleghi virtuali di leggere lefornite dall’agenzia. Il Mentanae i suoi futuri colleghi non sono sicuramente i primi anchorman virtuali in rete, ma la tecnica con la quale sono stati realizzati è qualcosa di relativamente recente. L’agenzia ha infatti impiegato come base le registrazioni di annunciatori in carne e ossa, per poi realizzare in modo separato le animazioni necessarie ai movimenti della bocca e ...