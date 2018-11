«Lezione» all’Italia : i 9 Paesi dell’euro con un surplus di bilancio : Mentre l'Italia si indebita sempre più, gli altri Paesi della zona euro non solo riducono il loro indebitamento, ma spesso incredibilmente registrano un attivo di bilancio. Secondo le statistiche e le previsioni pubblicate dalla Commissione europea nove Paesi dell'unione monetaria chiuderanno il 2018 con un surplus nelle loro finanze pubbliche (compresa la spesa per gli interessi sul debito)...

Chiara Ferragni X Converse – La nuova colLezione da oggi online va già a ruba! [GALLERY] : Chiara Ferragni e la sua nuova collezione X Converse, la fashion blogger lancia il nuovo trend di stagione: i glitter sulle sneakers Chiara Ferragni lancia la nuova collezione nata dalla sua ormai rodata collaborazione con Converse. La fashion blogger dai social ha dato il via da questa mattina all’acquisto online delle sneakers che potrebbero dettare il nuovo trend di stagione: i glitter sulle scarpe sportive. Disponibili in vari ...

Eastpak presenta la colLezione Holiday 2018 : la linea perfetta per i regali di Natale [GALLERY] : Il momento dei regali si avvicina! Holiday 2018 è la collezione perfetta di Eastpak per il Natale Eastpak presenta la nuova collezione Holiday 2018, perfetta per il Natale alle porte e non farsi cogliere impreparati per l’occasione. Accessori per ogni stile e look diverso, dai colori frizzanti stagionali alle tenui sfumature invernali, per soddisfare ogni esigenza e scegliere il regalo perfetto che illuminerà le prossime ...

Dalle Midterm USA una Lezione al PD : la paura non si rincorre - si combatte : "Non è scritto da nessuna parte che davanti alla paura si debba rincorrere e che non si possa mai cambiare. Non è scritto da nessuna parte che davanti all’ottusità maschilista e omofoba si debba per forza decidere di 'non spaventare i moderati'. È completamente antistorico e anti democratico non urlare ad alta voce che le politiche di chiusura dei porti, degli Sprar e delle frontiere sono politiche razziste e fasciste".Continua a leggere

La Lezione americana : alla prova dei fatti i populisti cadono : alla prova dei fatti i populisti cadono. È questa la lezione che ci lasciano le elezioni di Midterm degli Stati Uniti d'America. Il presidente americano, nonostante abbia mantenuto la maggioranza al Senato, è stato battuto alla Camera. È vero, quella dei democratici non è stata una vittoria piena, ma basterà per limitare i danni dell'azione di Donald Trump negli ultimi anni di mandato.In ogni caso, quella ...

I Carabinieri a Lezione dal Campione di Rally per imparare a domare la Peugeot 308 GTi [FOTO] : ll Campione italiano Rally Paolo Andreucci ha tenuto un esclusivo corso di formazione a selezionati militari dell’Arma dei Carabinieri A qualche mese dalla consegna della Peugeot 308 GTi by Peugeot Sport all’Arma dei Carabinieri, fornita in comodato d’uso gratuito, la casa del Leone ha completato il progetto siglato con l’Arma mettendo a disposizione il fresco Campione italiano Rally Paolo Andreucci, per formare alcuni militari che ...

Dall'intelligenza artificiale nasce la colLezione 8 by Yoox : Milano, 6 nov., askanews, - nasce 8 by Yoox, la prima collezione sviluppata grazie al connubio di intelligenza artificiale e talento creativo. Un avanzato software, sviluppato internamente e ...

Vans presenta la nuova colLezione ispirata ai 60 anni di esplorazione dello Spazio [GALLERY] : Vans commemora 60 anni di esplorazione dello Spazio e innovazione con la collezione Space Voyager dedicata alla NASA. Una collezione megagalattica di calzature e abbigliamento disponibile dal 2 novembre Vans celebra la NASA con una storica collezione di calzature e capi d’abbigliamento che rende omaggio a sei decenni di esplorazione e scoperta dello Spazio. La collezione Vans Space Voyager sbarca nei punti vendita Vans e online il 2 ...

Michael Bublé : "Sono stato all'inferno e sono tornato con una Lezione importante" : Non importa quante volte cadi. Quello che conta è la velocità con cui ti rimetti in piedi. Michale Bublè in questo senso ha tanto da raccontare e insegnare: dopo la pausa dovuta alla malattia del ...

Paola Egonu - dopo l’argento ai mondiali di pallavolo rivela : “La mia fidanzata mi ha dato una Lezione - le sconfitte servono” : “È stata la mia fidanzata a farmi capire che le sconfitte fanno male, ma sono lezioni che vanno imparate”. A parlare, dopo il secondo posto ai campionati mondiali femminili di pallavolo del 2018, è l’azzurra Paola Egonu. In una breve intervista, lei stessa si definisce “sintetica” nelle risposte, al Corriere della Sera, l’opposto “più forte al mondo”, si racconta.”dopo l’argento sono ...

Tezenis – Emma Marrone sexy testimonial per la colLezione Fall/Winter 2018-19 [GALLERY] : Prosegue il link tra Tezenis e il mondo musicale. Da sempre dalla parte del talento, Tezenis riconferma la cantante Emma Marrone come testimonial del brand per la stagione Fall/Winter 2018-19 Emma e Tezenis si ritrovano oggi fianco a fianco e rinsaldano il loro legame che li vede connessi dal 2012, quando Emma diventò il volto del brand e ancora prima in occasione di Amici, in cui Emma era agli esordi della sua carriera e Tezenis lo ...

Carcare : al Calasanzio si fa Lezione all'aria aperta : Al liceo Calasanzio di Carcare si fa lezione non solo tra i banchi di scuola, ma la passione per la poesia, per la letteratura si coltiva anche all'aria aperta. La scorsa settimana, infatti, la classe ...

Mizuno presenta la colLezione Breath Thermo per l’allenamento invernale [GALLERY] : Tutto pronto per l’allenamento invernale con la collezione Breath Thermo di Mizuno La storica azienda giapponese Mizuno da sempre si dedica alla sviluppo e alla creazione di prodotti che favoriscano il miglioramento dell’attività sportiva di atleti di ogni livello, dai principianti ai professionisti. Grazie ad una incessante innovazione tecnologica, l’impegno del brand è volto ad assecondare le esigenze degli sportivi che richiedono ...

ColLezione SUBU 2018 – Moroni Gomma presenta i sandali Invernali [GALLERY] : sandali Invernali – Collezione SUBU 2018: per stare a piedi nudi anche nella stagione fredda I nuovi sandali per la stagione fredda da indossare anche a piedi nudi. Sempre in prima linea nell’intercettare le novità più interessanti sul mercato, Moroni Gomma si aggiudica la distribuzione del marchio giapponese SUBU, che propone un innovativo sandalo invernale caldo e morbido, con tessuto in rilievo e suola a quattro strati per ...