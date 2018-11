L' Europa rivede in peggio i conti dell' Italia | nel 2019 disavanzo al 2 | 9%

askanews

: L'Ue rivede il deficit italiano a 3,1% nel 2020. Italia sempre ultima per crescita - Altre news - ANSA Europa -… - ItalyDefault : L'Ue rivede il deficit italiano a 3,1% nel 2020. Italia sempre ultima per crescita - Altre news - ANSA Europa -… - BachBad : @Piu_Europa @ilmiki3 @PaolaTavernaM5S ma la taverna si rivede? - Gianpy_Serra : Riunione notturna del Governo a Palazzo Chigi -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Roma, 8 nov., askanews, - La Commissione europea ha limato le previsioni di crescitasul 2018 all'1,1 per cento mentre ha ritoccato al rialzo quelle delall'1,2 per cento, infine per ...