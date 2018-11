' Lega e M5s ci hanno riportato alla prima Repubblica' | Renzi

Renzi : Lega-M5s ci hanno riportato alla prima Repubblica : Roma, 8 nov., askanews, - Il governo Lega-M5s ha riportato l'Italia alla "prima Repubblica, senza passare dal via". Lo ha detto Matteo Renzi durante la registrazione della puntata di 'W l'Italia, oggi ...

Lega - addio per sempre a Silvio Da oggi fronte sovranista o M5S : L'accordo con il Movimento 5 Stelle sulla prescrizione e la riforma del processo penale è solo l'ultimo tassello del divorzio definitivo tra la Lega e Forza Italia. Meglio, tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. D'altronde il ministro dell'Interno, che ripete quotidianamente... Segui su affaritaliani.it

Muos - M5s : “Governo non si presenterà in giudizio contro il ricorso”. I Legali : “Così può essere un boomerang” : Dietrofront, ma non troppo. Il governo non sarà presente al ricorso per fermare il Muos, è questa la novità dopo l’incontro con la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, degli esponenti siciliani del Movimento 5 stelle: il consigliere regionale, Giampiero Trizzino, e il presidente della commissione Difesa della Camera, Gianluca Rizzo. Un patto di non belligeranza con i No Muos sbandierato dal M5s Sicilia con soddisfazione: “Un fatto ...

'Dalla Seconda alla Terza Repubblica. Come nasce il governo Lega-M5S'. Il libro di Becchi e Palma con Prefazionedi Salvini : Con prefazione di Matteo Salvini , questo libro è la prima cronaca politica che racconta passo dopo passo Come è avvenuto il passaggio dalla Seconda alla Terza Repubblica. Un viaggio pre e post elettorale tra programmi e posizionamenti delle diverse forze ...

In cosa consiste l'accordo tra M5s e Lega sulla prescrizione : Dopo giorni di tensioni, raggiunto l'accordo tra M5s e Lega sulla riforma della prescrizione. L'intesa, trovata dopo poco più di mezz'ora di vertice a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte, i due vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e i ministri Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno, prevede sostanzialmente il 'congelamento', per un anno dalla sua approvazione, dell'entrata in vigore dell'emendamento ...

