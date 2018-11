: Decreto Sicurezza, il governo mette la fiducia M5s: “Lega sia leale su prescrizione o rischia” - petergomezblog : Decreto Sicurezza, il governo mette la fiducia M5s: “Lega sia leale su prescrizione o rischia” - meb : Grazie a Panebianco che si chiede dove sono i professori che attaccarono la nostra riforma costituzionale e ora tac… - HuffPostItalia : La Lega chiede una tassa dell'1,5% sui money transfer (escluse le transazioni commerciali) -

Estendere laalle entrate comunali, dall'Imu alla, all'imposta sulle insegne. Lo prevede un emendamento dellaal Decreto fiscale. E' stabilita la possibilità per gli Enti locali di escludere sanzioni. In un altro emendamento, all'esame della commissione Finanze del Senato, giro di vite contro gli evasori 'seriali' di Rc auto: è previstala sospensione della patente per 60 giorni.E sempre dal Carroccio la proposta di una tassa dell'1,5% sui money transfer, verso Paesi extra Ue, dai 10 euro in su,(Di giovedì 8 novembre 2018)