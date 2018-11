Le sneakers più popolari del mondo passate ai raggi X

gqitalia

: Prendete una delle sneakers più iconiche e amate di sempre e “spolveratela” con un abbondante tocco glitter, aggiun… - iWebRadio : Prendete una delle sneakers più iconiche e amate di sempre e “spolveratela” con un abbondante tocco glitter, aggiun… - Bron_ElGram : Le 10 sneakers più assurde che puoi trovare sul mercato - graffitishop : MID SEASON SALE -30% su un sacco di sneaker e apparel Cosa ti serve di più oggi? _ Tutte le offerte in bio ??… -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Che cosa si nasconde dietro lepiù desiderate, acquistate e instagrammate del pianeta? A porsi la domanda è stato l’artista inglese Hugh Turvey, che in collaborazione con Lyst, il motore di ricerca dedicato alla moda, ha deciso di esaminare a fondo i modelli di scarpe da tennis più venduti in questo 2018, sottoponendoli a veri e propriX. Ne è nata così la curiosa serie Behind The Seams, dietro le cuciture, in grado di unire all’interno degli scatti la fotografia d’arte con la radiologia e lo streetwear. Le settepiùdel globo vengono così messe a nudo in questo gioco dal retrogusto ospedaliero, che potete scoprire nella nostra gallery: dalle Nike Vapormax, di cui è possibile notare tutte le unità aeree posizionate strategicamente sulla suola a bolle per alleviare i punti di pressione, fino alle Louis Vuitton Archlight, di cui spicca ...