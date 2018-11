Le previsioni Ue | «Il deficit al 2 | 9% |  Italia ultima in Europa per crescita»

Ue - previsioni d'autunno : in Italia deficit al 2 - 9% - crescita 1 - 2% : La stima dell'Ue non include le clausole di salvaguardia che sono state previste nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza dell' Italia . Il deficit per il 2018 è previsto al 1,9% ...

Manovra - lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 274 punti dopo il ritocco del governo alla previsioni sul deficit : Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 274 punti base dai 283 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp decennale è al 3,28%. “No, non faremo marcia indietro” sulla Manovra se lo spread continua a salire aveva detto prima dell’apertura dei mercati a Radio Anch’io il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini. “Se tagli le tasse – ha aggiunto – aiuti la crescita, noi puntiamo a un’Italia che non ...