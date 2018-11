Le mostre da non perdere a Copenhagen

Rugby – Italia - Tebaldi non ha dubbi : “imparando dai nostri errori dimostreremo chi siamo realmente” : La Nazionale di Rugby pronta a ritornare in Italia dopo il duro ko contro l’Irlanda a Chicago: Tebaldi predica calma e guarda al futuro con ottimismo Giorno di recupero in palestra e piscina per la Nazionale Italiana Rugby che nel pomeriggio odierno americano, alle 17 locali, inizierà il viaggio di ritorno in Italia con destinazione Firenze dove gli Azzurri inizieranno la preparazione per il match contro la Georgia, in calendario ...

Elena Santarelli news sul tumore del figlio e l’annuncio : “Non mostrerò più i miei bambini su Instagram” : Come sta il figlio di Elena Santarelli e perché la showgirl ha deciso di non pubblicare più foto dei bambini su Instagram Elena Santarelli è tornata a parlare del tumore del figlio Giacomo. Come accennato già su Instagram, la showgirl ha ribadito al settimanale F che la malattia non è stata ancora sconfitta del tutto. “La […] L'articolo Elena Santarelli news sul tumore del figlio e l’annuncio: “Non mostrerò più i miei bambini ...

mostre : Lombardia patrocina mostra Sironi a Pordenone (2) : (AdnKronos) - La Grande Guerra è un ulteriore elemento di aggancio all'artista, con il quale l'assessore ha evidenziato anche una personale tangenza storica: "A me scientificamente e' capitato di 'intercettare' la figura di Mario Sironi - ha detto - perché e' stato, insieme a Boccioni e Marinetti, u

mostre : Lombardia patrocina mostra Sironi a Pordenone : Milano, 15 set. (AdnKronos) - Da domani, 16 settembre, al 9 dicembre, si terra', alla Galleria Harry Bertoia di Pordenone, la mostra dal titolo 'Mario Sironi. Dal Futurismo al Classicismo 1913-1924', a cura di Fabio Benzi, realizzata dal Comune di Pordenone e dall'Erpac - Ente Regionale per il Patri

Elena Santarelli/ “Ecco perché non mostrerò più mio figlio sui social” : Elena Santarelli: “Ecco perché non mostrerò più mio figlio sui social”. La showgirl ha annunciato su Instagram di non voler condividere foto di Giacomo e Greta(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 11:53:00 GMT)

Elena Santarelli : Non mostrerò mai più il viso di mio figlio sui social : Elena Santarelli è tornata a parlare della sua famiglia, dei suoi figli e della malattia di suo figlio Giacomo.Il piccolo Jack da ormai un anno sta lottando contro un tumore cerebrale. Lui e la sua famiglia non si sono mai arresi e mai lo faranno. Ma ora Elena Santarelli ha preso una drastica decisione. Dopo aver informato i fan che finché Giacomo non sarà del tutto guarito non darà più aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, la showgirl ...

Elena Santarelli : «Non mostrerò mai più il viso di mio figlio sui social» : «Non farò più vedere mio figlio Jack sui social. Ovviamente non abbiamo nulla da nascondere. Solo se lui lo vorrà. Vorrei che fosse libero di uscire un giorno da solo senza...

5 mostre da non mancare a Modena durante il Festival della filosofia : ... Museo della figurina di Modena Il Museo della Figurina di Modena ospita la mostra Vero o falso? Le figurine sotto la lente d'ingrandimento della scienza . L'esposizione indaga il rapporto tra ...

PAOLA CARUSO È INCINTA/ Francesco Caserta rompe il silenzio : "Non sono scappato - gli avvocati lo mostreranno" : PAOLA CARUSO racconta il dramma ai microfoni di Chi: "Il mio ex mi ha lasciata e sono INCINTA". La versione di Francesco, però, è leggermente diversa.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 16:45:00 GMT)

Pasolini e Moto Gp - due mostre da non perdere negli spazi della Far Fabbrica Arte Rimini : Una mostra che nata a Rimini cinque anni fa è stata capace per tutto il maggio scorso di riempire le sale del Museo nazionale scienza e tecnologia di Milano richiamando decine di migliaia di ...