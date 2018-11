Le migliori scuole italiane per andare all’università o al lavoro | la classifica città

Piemonte - le migliori scuole nella classifica di Eduscopio : tra i diplomati è tornato il lavoro : Fondazione Agnelli analizza le superiori in base agli sbocchi che offrono: al top Einaudi di Alba, per la percentuale di impiego dopo la maturità e Ancina di Cuneo per la quota di laureati

In vetta Tasso e Righi : ecco la nuova top ten delle migliori scuole di Roma : Se il Tasso resta sempre in testa alle classifiche dei migliori licei classici della capitale e il Righi , tra gli scientifici, scala due posizioni rispetto allo scorso anno passando dal terzo al primo ...

Scuole al top - la classifica dei migliori licei e professionali a Roma e Milano : Scuole sotto esame, arriva la classifica delle migliori . Uno strumento utile per scegliere in quale scuola iscrivere il proprio figlio (dal 7 al 31 gennaio 2019, solo online). E' disponibile da...

A Milano - il 17-18 novembre - Un Forum per premiare le migliori autoscuole : Come cambia il settore delle scuole guida, nellera di internet, del virtuale e delle nuove tecniche di didattica? Ne avevamo parlato a proposito di alcune recenti iniziative (come l'utilizzo di visori e app dedicate) e se ne discuterà, a livello nazionale, in occasione del Forum Nazionale autoscuole, primo evento su scala nazionale, appunto, dedicato a scuole guida, enti, istituzioni, aziende, associazioni e consorzi di categoria che si ...