Le elezioni americane di metà mandato hanno incoronato Zuckerberg imperatore del mondo

elezioni Usa : l'appello delle star americane per il voto : Foto: Instagram I vip si espongono sui social, incitando gli americani al voto La scena politica americana è in grande fermento: è tempo delle Elezioni di midterm , le votazioni che si tengono a metà del mandato presidenziale, che determinano il rinnovamento della Camera, di un terzo dei ...

Sei risultati importanti dalle elezioni di metà mandato americane : Per finire, nelle elezioni per il Senato in Tennessee ha vinto Marsha Blackburn"una politica repubblicana molto vicina a Trump. Si tratta della prima senatrice eletta nello stato. BETO O'ROURKE IN ...