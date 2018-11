Le bufale di Rocco Casalino

ilgiornale

: ENNESIMA BUFALA DEI GIORNALI. ADESSO CHIEDANO SCUSA 'Oggi la stampa italiana pubblica vere e proprie bufale sul mi… - Mov5Stelle : ENNESIMA BUFALA DEI GIORNALI. ADESSO CHIEDANO SCUSA 'Oggi la stampa italiana pubblica vere e proprie bufale sul mi… - MFantinati : CHE VERGOGNA IL PD! Diffondono bufale su Rocco #Casalino per attaccare il M5s, perché non sanno che dire. Sono quel… - Alessan68602429 : RT @MFantinati: CHE VERGOGNA IL PD! Diffondono bufale su Rocco #Casalino per attaccare il M5s, perché non sanno che dire. Sono quelli che v… -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Quando la balla è più grossa della pezza che provi a mettere non potrà fare altro che scoppiare. E così è successo a. Ieri, il sito Dagospia ha tirato fuori un video pubblicato da ArcadeTv7 nel quale si vedeva il portavoce del premier Conte seduto su una cattedra davanti a una classe. La lezione che impartiva però non era proprio da incorniciare."Da bambino, da sempre, i vecchi mi fanno schifo. E tutti i ragazzi down...mi danno fastidio. Non ho nessuna voglia di relazionarmi a loro, nessuna voglia di aiutarli, poveretti che gli è capitata sta cosa ma non voglio occuparmene...", dice.Che poi, a chi gli chiedeva lumi sullo schifo di cui parlava, rincarava la dose: "È come se fa schifo il ragno...io provo fastidio...è imbarazzo, non so come spiegarlo, non voglio perderci tempo...non mi va di stare con i vecchietti, non voglio stare dietro ai bambini, non voglio fare ...