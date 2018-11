Lazio-Olympique Marsiglia 2-1 | Diretta Live | occasione per Strootman – I VIDEO dei gol

Lazio-Olympique Marsiglia 2-1 - Diretta Live : accorcia Thauvin -I VIDEO dei gol : 57′ SOSTITUZIONE LAZIO, entra Bastos ed esce Wallace 54′ GOL DELLA LAZIO, 2-0 CORREA, lancio in area per la mezzapunta che trafigge Pele con un tocco secco 51′ AMMONITO Rami per fallo tattico Ore 19:55 inizia il secondo tempo di Lazio-OM 46′ Finisce il primo tempo dell’Olimpico 45′ GOL DELLA LAZIO, 1-0 PAROLO. Immobile libera […] L'articolo Lazio-Olympique Marsiglia 2-1, Diretta Live: accorcia Thauvin -I ...

Lazio-Olympique Marsiglia 1-0 - Diretta Live : inizia il secondo tempo -Il VIDEO del gol di Parolo : Ore 19:55 inizia il secondo tempo di Lazio-OM 46′ Finisce il primo tempo dell’Olimpico 45′ GOL DELLA LAZIO, 1-0 Parolo. Immobile libera Parolo solo davanti a Pele e palla in rete 45′ Ci sarà un minuto di recupero 42′ Conclusione secca di Thauvin, Strakosha salva a terra con difficoltà 38′ AMMONITO Thauvin 31′ Punizione dal […] L'articolo Lazio-Olympique Marsiglia 1-0, Diretta Live: inizia il ...

Lazio-Olympique Marsiglia 1-0 - Diretta Live : Parolo sblocca il match – VIDEO : 46′ Finisce il primo tempo dell’Olimpico 45′ GOL DELLA LAZIO, 1-0 Parolo. Immobile libera Parolo solo davanti a Pele e palla in rete 45′ Ci sarà un minuto di recupero 42′ Conclusione secca di Thauvin, Strakosha salva a terra con difficoltà 38′ AMMONITO Thauvin 31′ Punizione dal limite di Thauvin ma la palla non è […] L'articolo Lazio-Olympique Marsiglia 1-0, Diretta Live: Parolo sblocca il match ...

Lazio-Olympique Marsiglia 0-0 - Diretta Live : ammonito Wallace : 31′ Punizione dal limite di Thauvin ma la palla non è pericolosa per Strakosha 26′ ammonito Wallace per gioco scorretto 23′ Punizione di Cataldi, testa di Corrrea, palla a lato di poco 22′ ammonito Ocampos 17′ Occasione per la Lazio, Correa lanciato a rete viene recuperato da Gustavo 11′ Si fa sotto la Lazio ma […] L'articolo Lazio-Olympique Marsiglia 0-0, Diretta Live: ammonito Wallace proviene da Serie ...

Lazio-Olympique Marsiglia in Diretta Live : ammonito Wallace : 26′ ammonito Wallace per gioco scorretto 23′ Punizione di Cataldi, testa di Corrrea, palla a lato di poco 22′ ammonito Ocampos 17′ Occasione per la Lazio, Correa lanciato a rete viene recuperato da Gustavo 11′ Si fa sotto la Lazio ma l’iniziativa di Correa viene deviata in angolo 6′ Occasione per Sakai, in area piccola […] L'articolo Lazio-Olympique Marsiglia in Diretta Live: ammonito Wallace ...

Lazio Olympique Marsiglia 0-0 - il risultato in diretta LIVE : Lazio-Marsiglia 0-0 Lazio, 3-5-1-1, : Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi Marsiglia, 3-4-2-1, : Pelé; Rami,...

Lazio-Olympique Marsiglia in Diretta Live : Strakosha salva sulla linea : 6′ Occasione per Thauvin in area piccola ma Strakosha salva sulla sbandata della difesa Il Marsiglia si schiera con il 3-4-2-1 Inzaghi replica con il collaudato 3-5-2 Ore 18.55 inizia il match dell’Olimpico Lazio-Olympique Marsiglia, IL TABELLINO LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi. Marsiglia (3-4-2-1) Pele; Rami, ...

Highlights Lazio-Olympique Marsiglia. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Primo match ball per la squadra di Inzaghi in Europa League, oggi in programma Lazio-Olympique Marsiglia. Ma il tecnico dei biancocelesti non si fida della crisi dei francesi. “Sappiamo che è una grande squadra, dovremo ripetere la partita del Velodrome è un primo match point per chiudere il discorso qualificazione”. Il Marsiglia arriva dalle sconfitte […] L'articolo Highlights Lazio-Olympique Marsiglia. Video Gol, pagelle e ...

Lazio Olympique Marsiglia LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali Lazio, 3-5-1-1, : Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi Marsiglia, 5-4-1, : Pelé; ...

Lazio-Olympique Marsiglia in Diretta Live : risultato - cronaca ed highlights in tempo reale : Primo match ball per la squadra di Inzaghi in Europa League, oggi in programma Lazio-Olympique Marsiglia. Ma il tecnico dei biancocelesti non si fida della crisi dei francesi. “Sappiamo che è una grande squadra, dovremo ripetere la partita del Velodrome è un primo match point per chiudere il discorso qualificazione”. INZAGHI NON SI FIDA Il […] L'articolo Lazio-Olympique Marsiglia in Diretta Live: risultato, cronaca ed ...

Lazio-Olympique Marsiglia - le formazioni ufficiali : Immobile in campo : Primo match ball per la squadra di Inzaghi in Europa League, oggi in programma Lazio-Olympique Marsiglia. Ma il tecnico dei biancocelesti non si fida della crisi dei francesi. “Sappiamo che è una grande squadra, dovremo ripetere la partita del Velodrome è un primo match point per chiudere il discorso qualificazione”. PERIODO NERO PER GARCIA Il […] L'articolo Lazio-Olympique Marsiglia, le formazioni ufficiali: Immobile in campo ...

Europa League : Lazio e Milan di scena - Olympique Marsiglia e Betis le avversarie : ROMA La Lazio ha ritrovato forma e risultati e può approfittare del periodo di annebbiamento degli avversari per centrare una preziosa vittoria nel quarto turno di Europa League, grazie alla quale la ...

Europa League - Lazio-Olympique Marsiglia : dove vedere la gara in Tv : La Lazio attende all'Olimpico il Marsiglia di Rudi Garcia: si punta a ripetere la vittoria ottenuta all'andata L'articolo Europa League, Lazio-Olympique Marsiglia: dove vedere la gara in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Le quote e i pronostici di Lazio- Olympique Marsiglia : La Lazio affronta all'Olimpico i vicecampioni uscenti del Marsiglia per centrare la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Vincendo 3-1 l'andata al Velodrome i biancocelesti hanno staccato di ...