Lazio-Olympique Marsiglia 2-1 | Diretta Live | finisce il match dell’Olimpico – I VIDEO dei

Lazio-Olympique Marsiglia 2-1 - Diretta Live : occasione per Strootman – I VIDEO dei gol : 70′ SOSTITUZIONE LAZIO entra Milinkovic Savic ed esce Berisha 70′ SOSTITUZIONE Marsiglia, entra Payet ed esce Sanson 63′ Gran tiro di Strootman su errore di Strakosha, palla in angolo 60′ GOL DEL Marsiglia, 2-1 THAUVIN, sbavatura difensiva dei biancocelesti e palla in rete 57′ SOSTITUZIONE LAZIO, entra Bastos ed esce Wallace 54′ GOL DELLA LAZIO, […] L'articolo Lazio-Olympique Marsiglia 2-1, Diretta Live: ...

Lazio-Olympique Marsiglia 2-1 - Diretta Live : accorcia Thauvin -I VIDEO dei gol : 57′ SOSTITUZIONE LAZIO, entra Bastos ed esce Wallace 54′ GOL DELLA LAZIO, 2-0 CORREA, lancio in area per la mezzapunta che trafigge Pele con un tocco secco 51′ AMMONITO Rami per fallo tattico Ore 19:55 inizia il secondo tempo di Lazio-OM 46′ Finisce il primo tempo dell’Olimpico 45′ GOL DELLA LAZIO, 1-0 PAROLO. Immobile libera […] L'articolo Lazio-Olympique Marsiglia 2-1, Diretta Live: accorcia Thauvin -I ...

Lazio-Olympique Marsiglia 1-0 - Diretta Live : inizia il secondo tempo -Il VIDEO del gol di Parolo : Ore 19:55 inizia il secondo tempo di Lazio-OM 46′ Finisce il primo tempo dell’Olimpico 45′ GOL DELLA LAZIO, 1-0 Parolo. Immobile libera Parolo solo davanti a Pele e palla in rete 45′ Ci sarà un minuto di recupero 42′ Conclusione secca di Thauvin, Strakosha salva a terra con difficoltà 38′ AMMONITO Thauvin 31′ Punizione dal […] L'articolo Lazio-Olympique Marsiglia 1-0, Diretta Live: inizia il ...

Lazio-Olympique Marsiglia 1-0 - Diretta Live : Parolo sblocca il match – VIDEO : 46′ Finisce il primo tempo dell’Olimpico 45′ GOL DELLA LAZIO, 1-0 Parolo. Immobile libera Parolo solo davanti a Pele e palla in rete 45′ Ci sarà un minuto di recupero 42′ Conclusione secca di Thauvin, Strakosha salva a terra con difficoltà 38′ AMMONITO Thauvin 31′ Punizione dal limite di Thauvin ma la palla non è […] L'articolo Lazio-Olympique Marsiglia 1-0, Diretta Live: Parolo sblocca il match ...

Lazio Olympique Marsiglia 0-0 - il risultato in diretta LIVE : Lazio-Marsiglia 0-0 Lazio, 3-5-1-1, : Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi Marsiglia, 3-4-2-1, : Pelé; Rami,...

Lazio-Olympique Marsiglia in Diretta Live : Strakosha salva sulla linea : 6′ Occasione per Thauvin in area piccola ma Strakosha salva sulla sbandata della difesa Il Marsiglia si schiera con il 3-4-2-1 Inzaghi replica con il collaudato 3-5-2 Ore 18.55 inizia il match dell’Olimpico Lazio-Olympique Marsiglia, IL TABELLINO LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi. Marsiglia (3-4-2-1) Pele; Rami, ...

Lazio Olympique Marsiglia LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali Lazio, 3-5-1-1, : Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi Marsiglia, 5-4-1, : Pelé; ...

Europa League : Lazio e Milan di scena - Olympique Marsiglia e Betis le avversarie : ROMA La Lazio ha ritrovato forma e risultati e può approfittare del periodo di annebbiamento degli avversari per centrare una preziosa vittoria nel quarto turno di Europa League, grazie alla quale la ...