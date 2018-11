Lazio Olympique Marsiglia 0-0 | il risultato in diretta LIVE

Lazio-Olympique Marsiglia in Diretta Live : Strakosha salva sulla linea : 6′ Occasione per Thauvin in area piccola ma Strakosha salva sulla sbandata della difesa Il Marsiglia si schiera con il 3-4-2-1 Inzaghi replica con il collaudato 3-5-2 Ore 18.55 inizia il match dell’Olimpico Lazio-Olympique Marsiglia, IL TABELLINO LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi. Marsiglia (3-4-2-1) Pele; Rami, ...

Lazio Olympique Marsiglia LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali Lazio, 3-5-1-1, : Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi Marsiglia, 5-4-1, : Pelé; ...

Europa League: Lazio e Milan di scena - Olympique Marsiglia e Betis le avversarie: ROMA La Lazio ha ritrovato forma e risultati e può approfittare del periodo di annebbiamento degli avversari per centrare una preziosa vittoria nel quarto turno di Europa League, grazie alla quale la

Lazio-Olympique Marsiglia, le probabili formazioni: per Inzaghi dubbio Immobile: Quella di stasera, per la Lazio di Simone Inzaghi, sarà una sfida da non fallire. In caso di vittoria, i biancocelesti passeranno il girone con un turno di anticipo. Il tecnico infatti pretende massima attenzione, senza sbavature per vincere una gara che potrebbe essere fondamentale anche per la futura gestione di energie. Assenti Badelj, Lulic e

Lazio-Olympique Marsiglia, le probabili formazioni: dubbio Immobile per Inzaghi: Una match point da non fallire per la Lazio. La formazione allenata da Simone Inzaghi affronterà giovedì all'Olimpico, fischio d'inizio alle ore 18.55, l'Olympique Marsiglia allenato da Rudi Garcia.

Lazio-Olympique Marsiglia, Inzaghi LIVE: 'Badelj, Leiva e Lulic out': LIVE 15:42 7 nov Domanda a Inzaghi: ci fa il punto sull'infermeria? "Domani Badelj, Lucas Leiva e Lulic non ci saranno ma ci sono buone possibilità di rivederli domenica contro il Sassuolo. Gli altri

Le quote e i pronostici di Olympique Marsiglia-Lazio: un match affascinante quello tra Lazio e Marsiglia, che si affrontano alle 21 al Vélodrome nel terzo turno dei gironi di Europa League. I francesi, vicecampioni uscenti, hanno l'obbligo di invertire