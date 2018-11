Lazio - contro il Marsiglia ecco il match point : Una vittoria sul Marsiglia e amen. Andate in pace a staccare il biglietto per i sedicesimi: 'E' un primo match point', confessa Inzaghi. E in effetti, nonostante la sconfitta a Francoforte con l'...

Lazio-Marsiglia - Europa League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Concluso l’appuntamento con la Champions League prosegue la settimana europea delle squadre italiane. La Lazio di Simone Inzaghi scenderà in campo oggi, giovedì 8 novembre, alle 18.55 allo Stadio Olimpico di Roma contro l’Olympique Marsiglia per la 4a giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019. La formazione biancoceleste si trova in seconda posizione nel gruppo H con 6 punti, alle spalle dell’Eintracht ...

Marsiglia - il 'derby' di Garcia e Strootman : 'L'Olimpico è casa - con la Lazio è una finale' : FIUMICINO - L' Olympique Marsiglia è a Roma . I francesi, sbarcati poco dopo mezzogiorno e trenta all'aeroporto di Fiumicino, affronteranno domani allo Stadio Olimpico la Lazio nell'incontro valido ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : la Lazio ad un passo dal passaggio del turno. Battere il Marsiglia per correre verso i sedicesimi : La Lazio ospiterà domani il Marsiglia nella quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League: la formazione biancoceleste vuole bissare la vittoria dell’andata in terra transalpina, che vorrebbe dire aritmetica qualificazione ai sedicesimi di finale a meno di una vittoria (improbabile) dell’Apollon contro l’Eintracht Francoforte. Rudi Garcia torna a Roma: per l’ex tecnico giallorosso sarà una sorta di derby, ...

Lazio-Marsiglia - obiettivo qualificazione anticipata : La Lazio si gioca la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, grazie a una vittoria contro il Marsiglia strapperebbe il pass per il prossimo turno con due giornate di anticipo. Alla vigilia del ...

Lazio-Olympique Marsiglia - le probabili formazioni : dubbio Immobile per Inzaghi : Una match point da non fallire per la Lazio . La formazione allenata da Simone Inzaghi affronterà giovedì all'Olimpico , fischio d'inizio alle ore 18.55, l' Olympique Marsiglia allenato da Rudi Garcia.

Europa League - Lazio a un passo dalla qualificazione anticipata - a 1 - 66 con il Marsiglia. La vendetta del Milan sul Betis è a 3 - 60 su Sisal Matchpoint : Basta una vittoria alla Lazio per proiettarsi matematicamente ai sedicesimi di finale di Europa League. All’Olimpico arriva il Marsiglia che, con appena un punto in classifica, è all’ultima spiaggia e si gioca il tutto per tutto per sperare ancora nella qualificazione. Il pronostico di Sisal Matchpoint sorride alla squadra di Inzaghi, favorita a 1,66, il Marsiglia in trasferta va malissimo e ha già collezionato 4 sconfitte, il blitz è ...

Lazio-Marsiglia - Inzaghi : “Abbiamo il primo match point” : primo match ball per la squadra di Inzaghi in Europa League, domani Lazio-Marsiglia. Ma il tecnico biancoceleste non si fida della crisi dei francesi. “Sappiamo che è una grande squadra, dovremo ripetere la partita del Velodrome è un primo match point per chiudere il discorso qualificazione”. Il Marsiglia arriva dalle sconfitte contro Lazio (3-1 al […] L'articolo Lazio-Marsiglia, Inzaghi: “Abbiamo il primo match ...

Probabili Formazioni Lazio-Marsiglia Europa League - 08-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Lazio-Marsiglia, 4^giornata Europa League Girone H, Giovedì 8 novembre 2018 ore 18.55, Stadio Olimpico di Roma.Lazio-Marsiglia, giovedì 8 novembre. La Lazio ha la possibilità di chiudere il discorso qualificazione con due giornate di anticipo vincendo la gara casalinga contro il Marsiglia. Nella gara d’andata di due settimane fa, i biancocelesti hanno espugnato il Velodrome grazie al 3-1 rifilato alla squadra ...

Lazio - Inzaghi : 'Non mi fido del Marsiglia. Stimo Garcia' : TORINO - ' Non mi fido di questo Marsiglia in crisi. Sappiamo che è una grande squadra, dovremo ripetere la partita del Velodrome è un primo match point per chiudere il discorso qualificazione '. Lo ...

Lazio - Inzaghi : 'Marsiglia in crisi? Non mi fido'. Correa : 'Pronto per giocare titolare' : Cerca conferme in Europa League, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, dopo la vittoria per 4-1 contro la Spal in campionato, vuole vincere anche con il Marsiglia. Alla vigilia del match con i ...

Lazio-Olympique Marsiglia - Inzaghi LIVE : 'Badelj - Leiva e Lulic out' : LIVE 15:42 7 nov Domanda a Inzaghi: ci fa il punto sull'infermeria? "Domani Badelj, Lucas Leiva e Lulic non ci saranno ma ci sono buone possibilità di rivederli domenica contro il Sassuolo. Gli altri ...

Lazio-Olympique Marsiglia - tutto quello che c'è da sapere sul match di Europa League 2018 : Sarà possibile vederla su Sky Sport Uno , canale 201, o in Diretta Gol al canale 251. Quanti sono i precedenti tra le due squadre? La Lazio ha vinto tre dei cinque confronti in competizioni europee ...