Lazio-Marsiglia 2-1 | le pagelle di CalcioWeb ...

La squadra di Inzaghi centra il match point a disposizione in Europa League, supera il Marsiglia, e si aggiudica matematicamente il passaggio al turno successivo. Timori alla vigilia per i biancocelesti "Sappiamo che è una grande squadra, dovremo ripetere la partita del Velodrome è un primo match point per chiudere il discorso qualificazione".

95′ finisce il match dell'Olimpico 90′ Saranno 5 i minuti di recupero 88′ AMMONITO STROOTMAN 86′ AMMONITO NIJE 83′ AMMONITO MILINKOVIC SAVIC 82′ SOSTITUZIONE Marsiglia entra Mitroglou ed esce Thauvin 81′ SOSTITUZIONE LAZIO entra Luis Alberto ed Correa 79′ SOSTITUZIONE Marsiglia entra Sarr ed esce Rami 74′ Pele si merita gli applausi! Interviene per respingere

Europa League - Lazio ai sedicesimi con due giornate d’anticipo : ko un Marsiglia in crisi nera : Europa League, Lazio matematicamente ai sedicesimi di finale dopo la vittoria odierna contro il Marsiglia che è stato eliminato dal torneo La Lazio vince per 2-1 contro il Marsiglia e vola ai sedicesimi di finale di Europa League con due giornate d’anticipo. Una buonissima prova da parte della squadra di mister Inzaghi, contro un Marsiglia che non riesce a risollevarsi in questa pessima stagione sotto la guida di Garcia, ex ...

70′ SOSTITUZIONE LAZIO entra Milinkovic Savic ed esce Berisha 70′ SOSTITUZIONE Marsiglia, entra Payet ed esce Sanson 63′ Gran tiro di Strootman su errore di Strakosha, palla in angolo 60′ GOL DEL Marsiglia, 2-1 THAUVIN, sbavatura difensiva dei biancocelesti e palla in rete 57′ SOSTITUZIONE LAZIO, entra Bastos ed esce Wallace 54′ GOL DELLA LAZIO, 2-0 CORREA

Lazio-Marsiglia diretta live – Dopo le partite di Champions League, è il turno dell'Europa League, la competizione è arrivata nella fase importante, due le squadre italiane in campo: la Lazio ed il Milan. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dal successo davanti al pubblico amico contro la Spal, adesso l'intenzione è quella di confermarsi anche in Europa e staccare il pass per il prossimo turno.

