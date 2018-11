Lazio-Marsiglia 2-1 | biancocelesti ai sedicesimi di Europa League

FINALE Lazio-Marsiglia 2-1 : i gol di Parolo e Correa regalano la qualificazione ad Inzaghi - FOTO - : LA CRONACA DEL MATCH IL SECONDO TEMPO 95 E' finitaaaa!! La Lazio batte il Marsiglia 2 a 1 ed è matematicamente ai sedicesimi della competizione! 94 Strepitoso Strakosha su Njie! Con il piede, l'...

La Lazio di Parolo e Correa liquida il Marsiglia : La Lazio di Parolo e Correa liquida il Marsiglia, ma in tutti e due i gol c’è l’assist di Immobile – Primo tempo senza infamia e senza lode, come dice Verdone, con le squadre che fanno finta di attaccare ma temono di lasciare troppo spazio agli avversari. La Lazio è la più accorta, il Marsiglia ogni tanto prova a metterle paura, senza riuscirvi. Insomma, una partita nella quale regna la confusione. Laziali spesso imprecisi nei ...

Lazio-Marsiglia, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di "Sky Sport", Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della vittoria sul Marsiglia in Europa League: "I ragazzi sono stati bravi, tutti quanti. Abbiamo fatto sei punti con il Marsiglia, una squadra davvero forte. Questo è il secondo anno che andiamo ai […]

La Lazio vince contro il Marsiglia e si qualifica : La Lazio supera il Marsiglia nella quarta giornata del gruppo H di Europa League e ottiene matematicamente la qualificazione al turno successivo . Dopo un primo tempo vivo e combattuto, la gara si ...

Europa League - Lazio-Marsiglia 2-1 : Parolo e Correa regalano la qualificazione ai sedicesimi : ROMA - Con un Correa da applausi, la Lazio piega 2-1 il Marsiglia di Garcia e approda matematicamente ai sedicesimi di Europa League. Intelligente e cinica, la squadra di Inzaghi ha saputo controllare ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : Lazio-Marsiglia 2-1. Parolo e Correa spediscono i biancocelesti ai sedicesimi : La Lazio batte per 2-1 il Marsiglia e stacca il pass per i sedicesimi di finale di Europa League: decisive le reti di Parolo e Correa, inutile il gol di Thauvin per i transalpini, che non riescono a completare la rimonta. Nell’altra gara del Gruppo H il Francoforte vince per 2-3 in casa dell’Apollon e resta a +3 sugli uomini di Simone Inzaghi. Nel primo tempo Sakai impegna Strakosha al 7′ ma il portiere biancoceleste tiene ...

La Lazio vince 2-1 contro il Marsiglia e vola ai sedicesimi di Europa League : La Lazio di Simone Inzaghi vince e convince, con qualche seconda linea in campo, contro il Marsiglia di Rudi Garcia nella quarta giornata del girone H di Europa League. Le reti dei biancocelesti portano la firma di Marco Parolo, a fine primo tempo, e di Joachim Correa ad inizio ripresa. Di Thauvin il gol della bandiera del Marsiglia. La Lazio ha disputato una buona partita a cospetto di un avversario un po' in crisi ma comunque sempre di tutto ...

Lazio-Marsiglia 2-1 : pagelle e tabellino : Lazio-Marsiglia, gruppo H Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

La squadra di Inzaghi centra il match point a disposizione in Europa League, supera il Marsiglia, e si aggiudica matematicamente il passaggio al turno successivo. Timori alla vigilia per i biancocelesti "Sappiamo che è una grande squadra, dovremo ripetere la partita del Velodrome è un primo match point per chiudere il discorso qualificazione". Il Marsiglia […]

95′ finisce il match dell'Olimpico 90′ Saranno 5 i minuti di recupero 88′ AMMONITO STROOTMAN 86′ AMMONITO NIJE 83′ AMMONITO MILINKOVIC SAVIC 82′ SOSTITUZIONE Marsiglia entra Mitroglou ed esce Thauvin 81′ SOSTITUZIONE LAZIO entra Luis Alberto ed Correa 79′ SOSTITUZIONE Marsiglia entra Sarr ed esce Rami 74′ Pele si merita gli applausi! Interviene per respingere […]

Europa League - Lazio ai sedicesimi con due giornate d’anticipo : ko un Marsiglia in crisi nera : Europa League, Lazio matematicamente ai sedicesimi di finale dopo la vittoria odierna contro il Marsiglia che è stato eliminato dal torneo La Lazio vince per 2-1 contro il Marsiglia e vola ai sedicesimi di finale di Europa League con due giornate d’anticipo. Una buonissima prova da parte della squadra di mister Inzaghi, contro un Marsiglia che non riesce a risollevarsi in questa pessima stagione sotto la guida di Garcia, ex ...