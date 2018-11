L' arte dell' ospitalità a Host 2019 trasforma i trend in business

Insulti ai giocatori e al figlio di Maldini da parte dell'arbitro : domani il ricorso per lo stop a Conti e al dirigente : ... da scontare nel campionato Primavera, e l'inibizione fino al prossimo 15 novembre del direttore sviluppo strategico area sport Paolo Maldini . I due sono stati sanzionati per il comportamento messo ...

Manifesta 12 e le ricadute sul mercato dell'arte palermitano : ... infine oltre 20 copie del libro d'artista di Francesco De Grandi , 100 pezzi per 140 euro cad., sono state vendute a collezionisti ed appassionati di varie parti del mondo. Riguardo la mostra di ...

In San Francesco a Cuneo per l'arte informale in attesa dello "slow looking" : C'è tempo fino al 20 gennaio per visitare a Cuneo una grande mostra realizzata con la Galleria Civica d'Arte Moderna di Torino e la Fondazione Torino Musei. "Noi continuiamo l'evoluzione dell'arte", ...

La nuova estetica dell'arte del popolo - per il popolo : Ospite a Firenze per la manifestazione “Unity in diversity”, Tim Robbins – premio Oscar per “Mystic River”, regista di “Dead Man Walking” – ha delineato una nuova idea di estetica. L’arte nel suo senso più generale, ha spiegato, non deve avere il solo scopo di divertire o intrattenere; non dev’esser

Costi della politica e partecipazione dei dirigenti regionali in tv - Fanelli attacca Toma : 'In pericolo l'autonomia amministrativa'. : Noi aspettiamo una regolamentazione puntuale che eviti di dare tutto il potere in mano alla parte politica, lo dico da politico, i dirigenti hanno questa grande competenza che per fortuna prevede ...

Ambiente : “Per essere davvero parte della green economy l’agricoltura deve cambiare” : Nella sessione tematica di approfondimento e di consultazione degli Stati Generali della green economy in corso presso la Fiera di Rimini, dedicata al tema “La green economy nell’agricoltura italiana e la nuova Politica Agricola Comune (PAC)”, è stato presentato e discusso un documento che riassume i risultati di un Tavolo di lavoro del Consiglio Nazionale della green-economy che in questi ultimi mesi ha favorito il confronto sulla riforma della ...

Identificate le ossa ritrovate a Firenze sulla A1 : appartengono a Imane Laloua. L'ombra della setta satanica sulla sua morte : Sono di una donna di origine marocchina, Imane Laloua, le ossa scarnificate che vennero ritrovate lungo l'autostrada del Sole, nei pressi di Barberino del Mugello, nel 2006. Un "cold case" parzialmente risolto dalla procura di Firenze grazie al Dna. Adesso, però le indagini vanno avanti, per capire chi abbia ridotto in quel modo la ragazza, scomparsa da casa, da Prato, nel 2003, all'età di 32 anni. I suoi resti vennero infatti ritrovati in ...

La protesta delle imprese su fisco e infrastrutture. Mentre parte Connext... : Demagogia. Le piccole imprese italiane contro le grandi... Le strutture produttive diffuse sui territori contro i "poteri forti" e i "salotti buoni"... Le fabbrichette contro le multinazionali... Chi non conosce affatto il tessuto industriale italiano usa questi schemi fuori dalla realtà per provare a riscrivere politiche industriali, come si pensa in ambienti di governo a proposito dei contenuti della manovra a "sostegno delle imprese". ...

L’Uomo del Giorno : Gigi Riva - nel 2011 entra a far parte della Hall of Fame del calcio italiano : Gigi Riva è nato a Leggiuno, il 7 novembre 1944, è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 con la nazionale italiana, di cui detiene il record di marcature con 35 gol. Considerato uno dei più forti giocatori italiani di ogni epoca, occupa la 74ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo stilata dalla rivista ...

Hack the Atmosphere : l’innovazione dei partecipanti a Copernicus Hackathon al servizio della riduzione degli effetti dell’inquinamento : Giovani imprenditori europei e innovatori dalle grandi idee stanno prendendo parte a Copernicus AtmosHack – gara Hackathon tramite cui proporre idee e soluzioni per ridurre l’esposizione delle persone all’inquinamento atmosferico e alle radiazioni UV. I partecipanti possono basare le proprie innovazioni sui dati disponibili gratuitamente offerti dal programma Copernicus dell’UE, che include osservazioni dai satelliti ...

Pornhub - “italiani popolo di scambisti e amanti delle orge” : ecco le ricerche più frequenti (soprattutto da parte delle donne) : Gli italiani sono sempre più interessati agli scambi di coppia. A rivelarlo è l’ultima indagine fatta da Pornhub, effettuata in collaborazione con Il Messaggero, che mostra alcuni dati curiosi. “Orgia” è il 24esimo termine più cercato tra le categoria di Pornhub (nel resto del mondo è al 32esimo), mentre le donne ricercano questo termine il 17% di volte in più rispetto agli uomini. E ancora: rispetto alla media nazionale, la ricerca di video in ...

Palestina - l’uomo della foto come il dipinto di Delacroix. Ma stavolta l’arte distrae : La foto ha fatto il giro del mondo (del web) e ha impressionato per l’evocazione del quadro di Delacroix, “La libertà che guida il popolo”: Abu Amro, 20 anni, palestinese, in marcia nella Striscia di Gaza (proteste iniziate il 30 marzo, ogni venerdì, per chiedere il diritto di tornare sulla propria legittima terra, per chiedere il diritto ad esistere). L’immagine è tanto forte quanto potente l’eco nell’arte. ...

Pace fiscale - cambia la rottamazione delle cartelle : come saldare il debito col Fisco : Con la Pace fiscale cambia la rottamazione delle cartelle, a partire dalla seconda versione e dalle rate che scadevano negli scorsi mesi. Anche per la rottamazione bis si applicheranno le regole della nuova rottamazione ter, con un conseguente taglio sugli interessi, una scadenza rinviata (al 7 dicembre) e una diversa rateizzazione. Ecco come cambia la rottamazione e come pagare.Continua a leggere

Maltempo Taranto - crolla parte dell’antico acquedotto del Triglio : “adesso tutta l’opera è in pericolo” [FOTO] : 1/4 ...