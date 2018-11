L' appello di Mattarella | serve fiducia per far ripartire l' economia

appello di Mattarella : 'Serve responsabilità politica' : Il Capo dello Stato chiede a maggioranza e opposizioni 'uno sforzo condiviso per dimostrare la capacità del nostro Paese di affrontare le sfide' -

Mattarella e l’ appello per la libertà di stampa : “È il fondamento della democrazia” : Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella , ha lanciato un monito a favore della libertà di stampa in un messaggio all'amministratore delegato della Società Editrice Sud Spa. "Una stampa credibile, sgombra da condizionamenti di poteri pubblici e privati, è strumento importante a tutela della democrazia".Continua a leggere

L'appello di Mattarella per la cybersicurezza : "Gli Stati hanno l'obbligo di difendere dagli attacchi web" : "Non dobbiamo cadere nella trappola di pensare di potere irreggimentare i nostri concittadini orientandoli, ma stimolare la loro libertà e il loro spirito critico", così il capo dello Stato durante il meeting in Lettonia