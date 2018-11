L' amarezza di Gipi | Siamo in un periodo in cui brutalità e cattiveria sono stati

huffingtonpost

(Di giovedì 8 novembre 2018) "Un giorno perdo tempo su Facebook, e a un certo punto vedo il post di un mio amico disegnatore. Aveva fotografato la lettera di un fan che gli faceva i complimenti, e gli chiedeva un disegno". Nasce così l'ultimo film di- al secolo Gianni Alfonso Pacinotti, pisano classe 1963, stimato fumettista e instancabile cacciatore di storie."Il ragazzo più felice del mondo". La pellicola, che arriva nei cinema, è un originale mockumentary in cui si ride molto – impagabile la scena in cuipresenta al produttore Domenico Procacci "La vita di Adelo" -, in cui si riflette sul proprio benessere (o successo) a discapito di quello altrui, in cui ci si interroga su cosa sia l'amicizia e cosa l'arte, cosa la fragilità, cosa l'amore. "Allora – ricomincia, con quell'accento toscano in grado di relativizzare ogni cosa - guardo la foto di quella lettera ...