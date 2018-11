L’Allieva 2 | anticipazioni quarta puntata di giovedì 15 novembre 2018

davidemaggio

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Gaepiace : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - infoitcultura : L’Allieva 2 anticipazioni quarta puntata, Alice sconvolta per il passato tra Conforti ed Einardi - IlSegretoTvSoap : L'Allieva, puntata di stasera e anticipazioni 15/11: Alice litiga con Sergio -

(Di giovedì 8 novembre 2018) L'Allieva 2 La seconda stagione de L’Allieva, così come la prima, è composta da sei prime serate. Il cast è rimasto praticamente lo stesso (qui tutto sui personaggi), mentre è diversa la regia, che stavolta porta la firma di Fabrizio Costa, mentre nel 2016 era affidata a Luca Ribuoli. A seguire leepisodio per episodio. L’Allieva 2:di132×07 Il Passaggio. Alice è convinta di essere stata “usata” da Einardi. Intanto Calligaris li convoca presso una scuola dove uno studente è morto cadendo da una struttura in costruzione: occorre effettuare i rilievi del caso per capire se si sia trattato di omicidio o se dietro c’è dell’altro. Mentre segue gli sviluppi dell’indagine, Alice apprende dall’ex moglie del PM che cosa è successo in passato tra Einardi e Conforti. Conoscere la verità non la farà stare ...