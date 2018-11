L’Allieva 2 | Alice tra le braccia di Einardi | anticipazioni terza puntata giovedì 8

L’Allieva 2 - scintille tra Alice e Claudio : anticipazioni seconda puntata giovedì 1 novembre : Da diverso tempo si sapeva che L’allieva sarebbe tornata sui nostri schermi con una seconda stagione e ora, dopo il successo di ascolti della prima puntata nonostante ci fosse in opposizione una puntata speciale del Grande Fratello VIP con ospite Fabrizio Corona, è pronta ad andare in onda anche la seconda: giovedì 1 novemebre, a partire dalle 21.25, Alessandra Mastronardi (attualmente anche nel cast de I Medici 2) riprende i panni della ...

L’Allieva 2 - anticipazioni terza puntata 8 novembre : Alice confessa il tradimento? : L’Allieva 2 torna la prossima settimana, sempre al giovedì 8 novembre, con un altro doppio episodio in cui scopriremo cosa succederà ad Alice e Claudio dopo quello che è successo tra la bella specializzanda e la new entry tanto odiata dal suo mentore (e amante) Sergio Einardi. I tre insieme stanno conquistando ottimi ascolti e il pubblico di Rai1 e si preparano a fare lo stesso anche la prossima settimana con due nuovi casi e nuovi ...

Anticipazioni L’Allieva 2 : l’indecisione di Alice Allevi : L’allieva 2: cosa succederà nella terza puntata? I protagonisti de L’allieva 2 conquistano e appassionano i telespettatori. Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, insieme a Giorgio Marchesi, piacciono al pubblico di Rai Uno. L’arrivo di Sergio Einardi ha stravolto nuovamente la già complicata vita sentimentale della protagonista. Alice Allevi sembra infatti cedere al fascino del nuovo […] L'articolo Anticipazioni ...

Seconda puntata de L’Allieva 2 - trame 1° novembre : Alice tra la proposta di Claudio e l’affetto di Einardi : Un triangolo amoroso renderà Alice ancora più insicura nella Seconda puntata de L'Allieva 2. Nel doppio episodio in onda stasera, 1° novembre, la protagonista interpretata da Alessandra Mastronardi si troverà spiazzata quando Claudio le farà una proposta impossibile, mentre un caso d'omicidio la avvicina ancora di più all'affascinante PM Sergio Einardi. Ecco le anticipazioni della Seconda puntata de L'Allieva 2, trasmessa su Rai1 giovedì 1° ...

Anticipazioni L’Allieva 2 : Claudio o Sergio - la scelta di Alice : L’allieva 2: Anticipazioni della seconda puntata Grande ritorno de L’allieva su Rai Uno. Alessandra Mastronardi, nei panni di Alice Allevi, è la protagonista assoluta della serie televisiva. Insieme a lei Lino Guanciale e Dario Aita, che nella fiction sono rispettivamente Claudio Conforti e Arthur Malcomess. Ad entrare in scena in questa seconda stagione, tratta dai […] L'articolo Anticipazioni L’allieva 2: Claudio o ...

Video intervista Alessandra Mastronardi - L’Allieva 2 e il nuovo triangolo : “Tra Alice e CC? Non vi dico come finisce” : Alessandra Mastronardi torna a ricoprire il ruolo della protagonista ne L'Allieva 2. In questa seconda stagione, Alice Allevi si trova nuovamente divisa tra due uomini, l'eterno Claudio Conforti e il nuovo PM Einardi, ma la ritroveremo più sicura di sé e di quello che vuole. Al complicato triangolo si aggiungerà anche Arthur, primo amore di Alice, tornato da Parigi con l'intenzione di riallacciare i rapporti. Per l'attrice è un periodo d'oro. ...

Foto e video de L’Allieva 2 - anticipazioni conferenza stampa col Lino Guanciale Show : “CC e Einardi si odiano non solo per Alice” : Foto e video de L'Allieva 2 direttamente dalla conferenza stampa. La seconda stagione della fiction è stata presentata nella sede Rai di Viale Mazzini e arriverà sulla rete ammiraglia dal 25 ottobre. Presente il cast, tra cui Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e la new entry Giorgio Marchesi. Gli attori hanno anticipato L'Allieva 2, preceduti da Eleonora Andreatta, direttrice Rai Fiction, dal regista Fabrizio Costa, e dall'autrice dei ...

L’Allieva 2 - Alessandra Mastronardi : ‘Alice brancola nel buio’. Anticipazioni : Alessandra Mastronardi è pronta pronta a rimettere il camice della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi per la seconda stagione de L’Allieva, la fiction in sei puntate diretta da Fabrizio Costa e coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy al via giovedì 25 ottobre alle 21.25 su Rai1. Un abile mix tra il giallo e la commedia sentimentale, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, che ha conquistato il pubblico con la prima ...

Nuovo video de L’Allieva 2 - un “esito sorprendente” per Alice e Claudio tra una new entry e il ritorno di Arthur : Rai1 ha divulgato un Nuovo video de L'Allieva 2. Nel secondo backstage, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi anticipano i rapporti, ancora complicati, tra Alice e Claudio. L'arrivo del PM Einardi (interpretato da Giorgio Marchesi) e il ritorno di Arhur (con Dario Aita che riprende i panni del suo personaggio), primo amore della protagonista, giocheranno un ruolo importante nel corso della seconda stagione. Dopo il primo backstage, la rete ...

Anteprima L’Allieva 2 - Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi : “Alice e Claudio - ancora odio e amore” (video) : In attesa de L'Allieva 2, Rai1 ha divulgato uno speciale video dedicato alla seconda stagione della fiction. Gli attori Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, insieme alla new entry Giorgio Marchesi, raccontano cosa aspettarsi dai nuovi episodi e parlano del rapporto tra loro. Dopo aver pubblicato il promo, la rete ammiraglia ha confermato che la seconda stagione arriverà dal 25 ottobre. La Mastronardi ha dichiarato che tra Alice e Claudio ...

Promo de L’Allieva 2 su Rai1 - Alice tra due uomini : Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi tornano dal 25 ottobre (video) : Finalmente è stato mostrato il Promo de L'Allieva 2 su Rai1. I nuovi episodi saranno trasmessi dal 25 ottobre, al termine della messa in onda di Non Dirlo al Mio Capo 2, e poi per sei giovedì consecutivi. Alessandra Mastronardi veste nuovamente i panni di Alice Allevi, la goffa ma intuitiva allieva di medicina legale. Nel finale della prima stagione, la nostra protagonista ha rifiutato la proposta di Arthur di andare insieme a Parigi, ...

L’Allieva/ Anticipazioni ultima puntata 2 settembre : Alice tra Arthur e Claudio - chi sceglierà? (replica) : Torna in replica anche stasera, la sesta e ultima puntata de L’Allieva: chi ha scelto Alice tra Claudio e Arthur? Ecco le Anticipazioni e la trama del finale di stagione.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 09:59:00 GMT)