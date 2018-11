La verità su Battiston

huffingtonpost

(Di giovedì 8 novembre 2018) Con DM del 7 maggio 2018 ho confermato il prof. Roberto, scienziato di fama internazionale, alla presidenza dell'ASI secondo la procedura indicata dall'articolo 11 del decr. lgs. n.213/09. In base a tale procedura viene nominato un Comitato di selezione che ha il compito di predisporre l'avviso pubblico, valutare le candidature pervenute e proporre al Ministro una rosa di 5 nomi.Proprio per l'elevata qualificazione scientifica dei suoi componenti (prof. Lamberto Maffei, prof.ssa Fabiola Giannotti, ing. Mauro Ferrari, dr.ssa Lucia Votano, prof. Aldo Sandulli), con apposito DM ho confermato la composizione del Comitato precedentemente costituito nel 2015.Il 1° febbraio 2018 il Comitato stesso ha avviato la procedura per la presentazione delle candidature (che devono rispondere a profili di "elevata qualificazione tecnico-scientifica, comprovata da particolari competenze ...