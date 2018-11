La Ue boccia le stime del governo su crescita e deficit

Assolombarda boccia la manovra : "Le stime sul Pil non sono credibili" : Gelo degli industriali milanesi su Tria. Bonomi: «Si cerca soltanto il dividendo elettorale». No alla gestione di Stato per il trasporto aereo, critiche su pensioni e reddito di cittadinanza

Def 2019 - dalle pensioni alle stime : ecco perché è stato bocciato - : La manovra delineata dal governo ha subìto un primo stop con la bocciatura dell'Ufficio parlamentare di bilancio . Ma prima di queste obiezioni erano già arrivate le perplessità da Bankitalia e Corte ...

Tria : «La manovra è da 36 - 7 miliardi. bocciatura? Basata su stime obsolete» : Le misure della manovra valgono nel complesso 36,7 miliardi ed hanno un impatto positivo sul Pil, nel primo anno, di 0,6 punti percentuali. Sono le indicazioni fornite nella seconda audizione in...

"Stime Pil troppo ottimistiche". Sul Def un'altra bocciatura : un'altra bocciatura. Dopo Fmi, Bankitalia e Corte dei Conti, anche l'Ufficio parlamentare di Bilancio ha bocciato la manovra del governo e non ha validato "le previsioni macroeconomiche relative al 2019" contenute nel quadro programmatico della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Lo annuncia il presidente dell'Upb, Giuseppe Pisauro, durante l'audizione davanti alle commissioni Bilancio della Camera e del Senato. "I ...

Ufficio parlamentare bilancio boccia il Def : stime troppo ottimistiche - : Lo afferma il presidente Giuseppe Pisauro nell'audizione in Commissione bilancio sulla Nota di aggiornamento. Espressa preoccupazione per le deviazioni sul deficit, che l'Ue potrebbe considerare "...

Ufficio parlamentare di Bilancio boccia il Def : «Stime sul Pil troppo ottimistiche». Vertice tra Conte - vicepremier e Tria : L'Ufficio parlamentare di Bilancio non valida le previsioni macroeconomiche 2019 Contenute nel quadro programmatico della Nota al Def, giudicando che «i significativi e diffusi...

Ufficio parlamentare di Bilancio boccia il Def : 'Stime sul Pil troppo ottimistiche'. Vertice tra Conte - vicepremier e Tria : Alla riunione partecipano i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.

Ufficio parlamentare di Bilancio boccia il Def : «Stime sul Pil troppo ottimistiche». Vertice tra Conte - vicepremier e Tria : L'Ufficio parlamentare di Bilancio non valida le previsioni macroeconomiche 2019 Contenute nel quadro programmatico della Nota al Def, giudicando che «i significativi e diffusi...

Ufficio parlamentare di Bilancio boccia il Def : «Stime sul Pil troppo ottimistiche» : L'Ufficio parlamentare di Bilancio non valida le previsioni macroeconomiche 2019 contenute nel quadro programmatico della Nota al Def, giudicando che «i significativi e diffusi...

Ufficio parlamentare di Bilancio boccia il Def : 'Stime sul Pil troppo ottimistiche' : L'Ufficio parlamentare di Bilancio non valida le previsioni macroeconomiche 2019 contenute nel quadro programmatico della Nota al Def, giudicando che 'i significativi e diffusi disallineamenti ...

MANOVRA - DI MAIO : “NO PIANO B - DEFICIT RESTA AL 2 - 4%”/ Def - boccia : “senza investimenti problema non è Ue” : MANOVRA, Di MAIO: "Nessun PIANO B, non si arretra". Ultime notizie Def, Bocciatura Ue ma il governo M5s-Lega non cambia strada: tutte le misure in arrivo(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 16:50:00 GMT)