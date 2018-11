La storia di Luca | il papà single che ha adottato una bimba down rifiutata da sette

huffingtonpost

(Di giovedì 8 novembre 2018) "'E figlie 'so ffiglie" scriveva Eduardo nella celeberrima Filumena Marturano, e questa legge non scritta la conosce sicuramenteTrapanese che di De Filippo è concittadino e che haAlba, bambina con la sindrome diche era statadafamiglie. Lui è un padreche aveva maturato l'idea quando stava ancora con il suo compagno. Dopo la separazione però non si è tirato indietro e ha continuato a lottare per ottenere quel bambino che voleva con tutte le sue forze, soprattutto se difficile da collocare perché vittima di violenze o, appunto, affetto dalla sindrome di. La sua, raccontata in anteprima al Corriere della Sera, diventerà presto un libro scritto a quattro mani conMercadante, dal titolo Nata per me, in uscita per Einaudi. Al quotidiano racconta della sua vita e della bambina.Non avevo ...