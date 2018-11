La sinistra e gli insulti a Salvini

Maroni : “Dopo europee Salvini assorbirà tutto centrodestra - Di Battista guiderà guazzabuglio di grillini e sinistra” : “Elezioni europee? Il governo M5s-Lega reggerà fino all’anno prossimo. Non credo che ci sarà un’alleanza tra Lega e Forza Italia dopo le europee, perché Salvini giustamente ha in mente un progetto egemone, cioè ci deve essere la Lega che assorbe tutto il resto e tutti gli altri”. Sono le parole di Roberto Maroni, ex segretario della Lega, nel corso di 24 Mattino, su Radio24. E puntualizza: “Non dico che Forza Italia ...

Sala "La paura è reale. Ci sarà una via di mezzo tra Salvini e l'accoglienza senza controllo della sinistra" : Lo dico da antifascista: è un errore usare l'antifascismo come simbolo della nostra esistenza politica" Forse la lucidità a parole di Sala è un antipasto per smarcarsi dal PD in prospettiva, quando ...

Ecco il nuovo Consiglio provinciale di Massa-Carrara : il centrosinistra - diviso - tiene : Massa-Carrara - Eletto il nuovo Consiglio provinciale di Massa-Carrara per il biennio 2018-2020.Cambia l'assetto dell'assise di Palazzo Ducale , 8 consiglieri per il centro sinistra e 2 per il centro ...

Provinciali - il centrosinistra si prende Lecce e Brindisi. A Taranto trionfa Gugliotti : È la nuova generazione politica, quella dei trentenni, a insediarsi a palazzo, con Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli, ex segretario dei giovani democratici, vicinissimo al governatore Michele ...

Roma - tegola Pellegrini : distorsione alla caviglia sinistra : Luca Pellegrini. difensore della Roma. Getty Da una parte l'ansia per l'infortunio, dall'altra il sospiro di sollievo: stamattina Luca Pellegrini, terzino sinistro della Roma di diciannove anni con ...

sinistra : Conte - risultati migliori quando è socialista ed ecologista : "Questa tornata elettorale " continua Conte " sembra indicare ai riformisti italiani la via da seguire e suona un allarme per il governo giallo-verde, che rappresenta un compromesso senza politica ...

Perché la 'sinistra' è sempre contro gli italiani? - di Marcello Veneziani · IxR : Mettete in fila queste vicende diverse e traete la conclusione: di fronte a ogni evento storico, giudiziario, di cronaca nera, la sinistra mediatica, politica, intellettuale e di potere, è sempre ...

Tav - Consiglio Torino approva lo stop all'opera | Espulsi dall'aula i consiglieri del centrosinistra : Il Consiglio approva lo stop alla Tav - Con 23 voti favorevoli e 2 contrari, il Consiglio comunale ha approvato l'ordine del giorno M5s che esprime contrarietà alla Tav e chiede di sospendere l'opera ...

Alta tensione su Tap e Tav. A Torino espulsi da aula consiglieri centrosinistra : Resta Alta la tensione nella maggioranza sulle grandi opere. Luigi Di Maio torna a dirsi "contrario" alla Tap mentre il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti interviene per ...

Torino - No Tav : espulsi dall'aula i consiglieri di centrosinistra - incluso l'ex sindaco Fassino - : All'ordine del giorno del Consiglio comunale c'è la mozione M5s per chiedere al governo di rinunciare alla costruzione della Torino-Lione. Espulso anche Fassino. Presenti anche imprenditori e ...

Torino - Tav : espulsi dall'aula i consiglieri del Centrosinistra : "E' la prima volta - ha commentato Fassino - che vengo espulso, capita anche questo". "L'assenza della sindaca e' una scelta grave e irresponsabile, vuol dire avere una grande coda di paglia", ha ...

Omicidio Desirée : i tifosi della sinistra adesso tentano di imbavagliare Salvini : Ha continuato Cecile Kyenge, che se la prende con chi 'tenta di strumentalizzare a proprio vantaggio, attraverso beceri tentativi di propaganda politica'. E, mentre il ministro dell'Interno invoca la ...

sinistra - lo ammetto mi sono sbagliato : il mutamento genetico è avvenuto : Mi sono sonoramente sbagliato. sono in compagnia, ma la cosa non mi allevia il fastidio. Dopo le elezioni del 4 marzo ho pensato, e scritto sui bit che il Fatto mi mette a disposizione, che la logica della politica avrebbe voluto e dovuto portare ad un accordo tra i 5 Stelle e il Pd. Perché, scontata la resistenza degli apparati, quello renziano in primis, era tra gli elettori che si poteva ristabilire un patto operativo orientato a Sinistra. In ...

Alba Parietti : "Non ne posso più di gente che non somiglia affatto alla sinistra. Ho paura del Salvini che è in me" : Alba Parietti non ha mai nascosto le sue simpatie per la sinistra. Figlia di un partigiano, si è sempre proclamata dalla parte degli ultimi e vicina alla sinistra italiana. Oggi però, come racconta in un'intervista a Il Dubbio, non vede più in Italia un modello politico in cui riconoscersi. L'unico a cui sembra guardare con favore è il deputato PD Matteo Richetti, candidato alla segreteria del partito, non nascondendo ...