“La sera prima…” Desirée | la confessione choc dell’amica | “Era tutto organizzato”

(Di giovedì 8 novembre 2018) Spuntano nuovi particolari sull’agghiacciante vicenda diMariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata morta in un palazzo abbandonato in via dei Lucani, nel quartiere San Lorenzo di Roma, la notte tra il 18 e il 19 ottobre. La testimonianza di una donna, Antonella, fa emergere nuovi particolari sul caso: “Mi disse che un uomo aveva cercato di stuprala laprima. Lì nel covo di via dei Lucani avevano organizzato”. Stando alle sue parole riportate da ‘Il Corriere della’,sarebbe stata attirata in una trappola, così come aveva già ipotizzato il padre.A svelare l’inquietante retroscena questa volta è Antonella, una donna che avrebbe conosciutoe che avrebbe parlato con lei al telefono poche ore prima della sua morte. “Il 18 ottobre verso le 11.40 ricevo una telefonata danella quale mi chiede di andare in via dei Lucani perché aveva ...