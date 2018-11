La riforma della prescrizione non si farà mai L' ex magistrato Caselli non

M5S e Lega : sì alla riforma della prescrizione - ma slitta al 2020 - : Roma, 8 nov., askanews, - La riforma della prescrizione si farà, le nuove norme saranno inserite nel ddl anticorruzione all'esame della Camera ma entreranno in vigore a gennaio del 2020. Dopo giorni ...

Davigo : "La riforma della prescrizione? Così vedremo gli effetti quando sarò morto" : "La prescrizione è una norma di diritto sostanziale, quindi si applica ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della norma. Per questo se ne vedranno gli effetti solo tra molti anni". Così Piercamillo Davigo commenta, rispondendo ad una domanda a margine del plenum del Csm, l'accordo di governo sulla prescrizione. Con una battuta il magistrato ha detto: "vedremo gli effetti quando sarò morto, funzionerà da qui ...

Di Maio e Salvini trovano l'accordo sulla riforma della prescrizione. I 5 Stelle si piegano - ci sarà ma slitta : È durato poco meno di un'ora il vertice a Palazzo Chigi sulla riforma della prescrizione. Al termine l'annuncio: "Abbiamo trovato la quadra". E l'intesa prevede che la riforma verrà approvata subito, ma entrerà in vigore successivamente, slitta di un anno. Questo per consentire una riforma complessiva del processo penale e assicurare, nelle intenzioni del Governo, tempi certi alla giustizia.Proprio il rischio che i processi ...

Duello M5s-Lega su riforma della prescrizione. Concluso il vertice Conte- Di Maio- Salvini : 'No a processi infiniti' dichiara Salvini. 'Basta impuniti' dice Di Maio che minaccia 'Se salta l'accordo salta il contratto di governo' -

Prescrizione - Molinari (Lega) : “Per provvedimento così importante serve riforma della procedura penale” : “Dobbiamo ottenere processi veloci che condannano i colpevoli, ma dobbiamo tenere in considerazione anche che il 50% dei processi in Italia terminano con l’assoluzione dell’imputato quindi il tema è ha senso togliere la Prescrizione con il rischio che potenziali innocenti restino sotto processo a vita, per questo riteniamo che un provvedimento così importante necessiti, che stravolge il processo penale italiano, necessiti di un ...

Di Maio : sulla riforma della prescrizione raggiungeremo un accordo : Roma, 7 nov., askanews, - Sullo stop alla prescrizione "raggiungeremo l'accordo migliore per gli italiani all'interno della legge anticorruzione". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, in diretta ...

I penalisti contro la riforma della prescrizione : "Si ritiri l'emendamento o sarà lotta dura" : Non c'è il parere sull'ammissibilità dell'emendamento sulla prescrizione al disegno di legge anticorruzione. Lo hanno annunciato i presidenti della commissione Affari costituzionali e Giustizia della Camera. Giuseppe Brescia e Giulia Sarti alla ripresa della seduta. Le commissioni, secondo Brescia, "non sono in grado" di dare questo parere. I due presidenti delle Commissioni hanno proposto di andare avanti con l'esame degli altri ...

No di Salvini alla riforma della prescrizione - muro con il M5S : il ddl rischia di saltare : È muro contro muro tra M5S e Lega sulla riforma della prescrizione, inserita dai pentastellati nel ddl anticorruzione con un emendamento. La Lega, però, non ci sta e insiste sullo stralcio della norma. Nessuna apertura dai 5 stelle, che di stralcio non vogliono nemmeno sentir parlare. Anzi, rilanciano con un nuovo emendamento, identico per contenut...

Il M5s insiste sulla riforma della prescrizione - la Lega non ci sente. Di che cosa stiamo parlando? : Roma. Con il passare delle settimane è sotto gli occhi di tutti come, all’interno del governo gialloverde, le divergenze prevalgano sulle convergenze, e intorno al dossier giustizia si stia consumando un duello tra leghisti e pentastellati che potrebbe lasciare sul campo una vittima illustre: il dir

Di Maio : "riforma della prescrizione resta - troveremo intesa con la Lega" : Il vicepremier durante un'intervista radiofonica: "La riforma della prescrizione rappresenta un punto fondamentale e sono fiducioso che troveremo un accordo con la Lega. Chi parla di stralcio in queste ore non sta dicendo la verità".

Di Maio : 'La riforma della prescrizione resta - troveremo l'accordo con la Lega' : Il vicepremier Luigi Di Maio afferma che la riforma della prescrizione "rappresenta un punto fondamentale" e si dichiara "fiducioso" di trovare "un accordo con la Lega". Lo ha detto intervenendo a ...

Il nodo giustizia divide la maggioranza - Bonafede risponde alla Lega : 'sulla riforma della prescrizione non arretro' : 'Chiederemo l'attivazione del fondo straordinario europeo con la certezza che non ci arrivinop letterine di richiamo perchè spendiamo troppo'. Questo pomeriggio Tria all'Eurogruppo e domani all'Ecofin ...

Prescrizione - la guerra a bassa intensità della Lega : emendamenti per cancellare tutta la riforma Anticorruzione : Via la possibilità di utilizzare l’agente sotto copertura per le indagini per reati contro la pubblica amministrazione. Via anche il tanto pubblicizzato daspo a vita per i corrotti e cancellare anche quelle norme che regolano l’erogazione di soldi ai partiti. Al loro posto una serie i leggine per far certificare da un notaio le votazioni online dei candidati alle elezioni, per obbligare i movimenti a dotarsi di uno statuto come tutti ...