La protesta di Fi | cartelli contro la fiducia

Dl Sicurezza - Gasparri : “Dissidente non è De Falco - ma M5s che ha dimenticato programma”. E FI protesta con cartelli : “Mi rivolgo a De Falco e ai critici M5s sul provvedimento. Non siete voi dissidenti, ma il M5s che ha dimenticato il suo programma“. Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, durante il suo intervento per le dichiarazioni di voto sulla fiducia al Decreto Sicurezza. E ancora: “Ognuno risalga a bordo delle proprie coalizioni per fare politiche serie e omogenee”, ha rivendicato, provocando Salvini e la ...