tg24.sky

: La promessa del principe Carlo: «Quando sarò re non interferirò nel governo» - Corriere : La promessa del principe Carlo: «Quando sarò re non interferirò nel governo» - SkyTG24 : 'Da Re non mi intrometterò': poche parole che ha sempre ripetuto, cercando di rassicurare gli animi di chi teme che… - SkyTG24 : La promessa di Carlo: niente politica da Re, 'non sono stupido' -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Nei suoi, quasi, 70 anni il Principesi è fatto notare per la sua vita sentimentale, e per il suo impegno appassionato in cause che lui definirebbe "politiche" ma "non partitiche". Un impegno, e ...