La «playlist» ispirata dai profumi più iconici

(Di giovedì 8 novembre 2018) LadeiLadeiLadeiLadeiLadeiLadeiLadeiLadeiLadeiLadeiQuesto articolo è stato pubblicato sul numero 45 di Vanity Fair in edicola fino al 13 novembre 1) She’s a Rainbow — Rolling Stones Joy by Dior – Mick Jagger e Keith Richards la scrissero nel ’67: «Lei è come un arcobaleno, quando arriva l’aria si colora ovunque». E sembra già di sentirli, quei fiori bianchi e i muschi sexy che Jennifer Lawrence indossava a Los Angeles. 2) You’re The One That I Want — Lo-Fang Chanel n° 5 – Quelle parole erano familiari, ma in pochi avevano capito che la melodia acustica dello spot con Gisele Bündchen fosse in realtà la ballata rock’n’roll di Grease, rivisitata. Dal 2014 a oggi, la canzone di Lo-Fang conta oltre 9 ...