La Lega chiede una tassa dell' 1 | 5% sui money transfer escluse le transazioni commerciali

Lombardia - premi ai Comuni che non usano richiedenti asilo nella cura del verde : passa la mozione della Lega : In Consiglio 34 sì e 32 no. L'assessore del Carroccio: "La gestione dei parchi deve essere fatta da professionisti, è una professione non un hobby". Il Pd: "Pagina nera di questa istituzione"

La Lega chiede le dimissioni di Virginia Raggi : "Un disastro - una delle peggiori amministrazioni di Roma" : La Lega chiede a Virginia Raggi di dimettersi per manifesta incapacità nella gestione di Roma. Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus per criticare apertamente la guida del Campidoglio, malgrado a livello nazionale Lega e M5S siano alleati al Governo.Politi era presente alla manifestazione contro Virginia Raggi. "A Roma invece siamo all'opposizione contro ...

Tap - un perito nominato dal gip è colLega di un consulente della multinazionale. Emiliano ne chiede la sostituzione : Insegnano fianco a fianco nella stessa facoltà dello stesso ateneo. Di più: l’uno era nella commissione che ha valutato l’altro come idoneo a diventare professore di seconda fascia. Entrambi, però, lavorano con ruoli diversi alla superperizia sul gasdotto Tap. Ed è per questo che, in mattinata, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha depositato al gip del Tribunale di Lecce richiesta di valutarne la sostituzione. È ...

Plastica - Parlamento Ue verso lo stop ai prodotti usa e getta. M5s a favore - Lega chiede deroghe per scuole e ospedali : Sono i principali responsabili della Plastica nei mari, ma oggetti e contenitori monouso potrebbero uscire non del tutto sconfitti dai tentativi europei e nazionali di metterli al bando. La battaglia contro l’usa e getta, infatti, porta con sé grossi interessi economici dei produttori, che non tutte le parti politiche sono disposte a sacrificare. Allo stesso tempo, se anche posate, piatti e cannucce di Plastica verranno alla fine banditi o ...

Giuseppe Conte - il retroscena su spread e golpe : 'Deve chiedergli aiuto' - diktat Lega al premier : La Commissione Ue boccia la manovra italiana, si attendono giornate durissime sul fronte spread e in Borsa e Giuseppe Conte dovrà in qualche modo metterci una toppa. Il governo di Lega e M5s infatti ...

Controlli negati a "Le Crete" - Fiorini - Lega - chiede la convocazione di Acea in Commissione regionale : 'Convocare con urgenza in Seconda Commissione consiliare i vertici di Acea Ambiente Srl'. La richiesta ufficiale di audizione è stata presentata dal capogruppo Lega Umbria, Emanuele Fiorini, in ...

Omicidio Zarba Ragusa : il Legale di Panascia chiede scarcerazione : Il legale di Giuseppe Panascia, accusato di aver ucciso la moglie, Maria Zarba, a Ragusa chiede la scarcerazione. Si rivolge al Tribunale del Riesame.

Mimmo Lucano ospite da Fazio : “Legalità? Anche quella dei nazisti lo era. Non si può restare indifferenti a chi chiede aiuto” : “Anche le leggi del periodo nazista erano legalità, ma averle osservate è stato un dramma per l’umanità“. Così il sindaco di Riace Mimmo Lucano, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha risposto alla domanda in cui il conduttore gli chiedeva se non fosse possibile fare accoglienza rispettando le leggi. “Io rispetto la legge: le persone arrivate a Riace sono richiedenti asilo politico o titolari di protezione umanitaria, ...

Troppi richiedenti asilo nel rione Vasto di Napoli - gli abitanti : 'Chiediamo più Legalità' : Quella del rione Vasto , a Napoli , è una situazione insostenibile. Così la definiscono gli abitanti che, stufi delle continue retate delle forze dell'ordine a causa degli immigrati e del perenne ...

Discarica San Biagio - Legambiente Scicli chiede intervento della Regione : Le forti piogge hanno intensificato il fenomeno del percolato dalla Discarica di San Biagio a Scicli. Appello alla Regione da Legambiente

'Pista ciclabile è pro migranti' : dopo le polemiche segretaria Lega chiede scusa : Incauto scivolone per la segretaria della Lega di Prato , che ora chiede scusa via Facebook. Pochi giorni fa, commentando il progetto della giunta di centrosinistra per la realizzazione di una pista ...

Bitonci (Lega) a Comi : “Puoi chiedere a La7 la conduzione di un programma di cucina”. Sdegno in Forza Italia : Polemica accesa a Omnibus (La7) tra l’europarlamentare del Ppe, Lara Comi, e il sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci (Lega), sulle opere pubbliche e sulla Tap. “La fate o non la fate?”, incalza insistentemente Comi. “Le domande le fa il conduttore”, risponde reiteratamente il deputato leghista. Poi aggiunge: “Tu sei qui per dare delle risposte, ma non le puoi dare perché ormai non governate più ...

Mensa Lodi - Fico : "Chiedere scusa ai bimbi e riammetterli"/ Molinari (Lega) : "Presidente Camera ricorda Fini" : Il presidente della Camera Roberto Fico si schiera con le famiglie dei bambini a cui a Lodi è stata vietata la Mensa scolastica, ma la Lega insiste con il provvedimento(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 22:43:00 GMT)

Lodi - Fico : 'Chiedere scusa e poi bimbi a mensa'. Lega all'attacco : Da una parte il ministro dell' Interno Matteo Salvini che si schiera con la sindaco di Lodi e tuona 'basta coi furbetti!', dall'altra il presidente della Camera Roberto Fico che non solo chiede di ...