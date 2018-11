La Lazio vince 2-1 contro il Marsiglia e vola ai sedicesimi di Europa League

Accadde oggi - 7 novembre 2010 : la Roma vince il derby contro la Lazio : Per la seconda volta nella sua storia, la Roma vince 5 derby di fila (ma in due stagioni). A Firenze, la Roma pareggia 2-2 con i padroni di casa grazie a un’altra doppietta di Totti, che si sblocca nello stadio dove non aveva mai segnato. Poi la Roma fa 13 punti nelle ultime partite di campionato ma dopo la sconfitta contro il Catania per 2-1, la Roma rimane fuori dalla Champions League. La stagione si chiude con un 3-1 in favore dei ...

Microbilance vincenti all’edizione 2018 di StartCup Regione Lazio : Bilance piccolissime, delle dimensioni di una monetina, capaci di misurare particelle con una precisione di qualche miliardesimo di grammo. Nate nei laboratori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per volare a bordo di sonde spaziali dedicate allo studio della composizione di atmosfere planetarie, comete e asteroidi, possono trasformarsi in sensori utili in ambiente terrestre per il ...

Lazio - Inzaghi : “Abbiamo perso una partita molto importante - ora vogliamo vincere” : E’ rabbioso Simone Inzaghi nella conferenza stampa prima della sfida interna contro la Spal. Il tecnico della Lazio ha parlato della partita persa contro l’Inter e ha preparato i suoi alla gara di domani. Per l’allenatore biancoceleste ora non si può più sbagliare: “Abbiamo perso una partita che per noi era molto importante, l’abbiamo persa […] L'articolo Lazio, Inzaghi: “Abbiamo perso una partita molto ...

Giro d’Italia 2018 - l’analisi del percorso in reLazione alle caratteristiche di Vincenzo Nibali. C’è lo spazio per attaccare in montagna : È stato presentato in quel di Milano nella giornata di ieri il percorso del Giro d’Italia numero 102. Ventuno, come di consueto, le tappe: partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Tracciato davvero ben variegato, con possibilità per i corridori completi di esprimersi al meglio. Ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo, ma tutte quante non da specialisti puri. La ...

Lazio - forte con le piccole e debole con le grandi. Inzaghi non sa più vincere contro le big : Simone Inzaghi, LA PRESSE Il sortilegio continua. Facile pensare, a questo punto, che si tratti anche di un blocco psicologico oltre che di un limite tecnico. Fatto sta che la Lazio di Inzaghi ...

Lazio-Inter - Inzaghi : 'I nerazzurri hanno meritato di vincere. Milinkovic-Savic sta tornando' : ... uno 0-3 meritato come detto anche dallo stesso Simone Inzaghi: "Alibi non ce ne sono, l'Inter è stata superiore e ha meritato di vincere " ha dichiarato l'allenatore biancoceleste a Sky Sport - ...

Marsiglia-Lazio - Garcia : 'Dobbiamo vincere. Io romanista nel cuore - sono rimasto legato' : Dici Rudi Garcia e pensi alla Roma, al suo passato in Serie A, alle 10 vittorie di fila nel suo primo anno in giallorosso. Dici Garcia e pensi anche al derby con la Lazio, in cui l'allenatore dell'OM ...

Europa League. Garcia sfida la Lazio : “Sono romanista - voglio vincere” : MARSIGLIA-Lazio– Chissà se non gli sia uscito un mezzo sorriso dalla bocca, quando al sorteggio dei gironi di Europa League si è visto estrarre come avversario la Lazio. Quella Lazio che Rudi Garcia ha sfidato per due stagioni in Serie A, rimanendo imbattuto, ai tempi in cui guidava la Roma. Il tecnico francese ha lasciato […] L'articolo Europa League. Garcia sfida la Lazio: “Sono romanista, voglio vincere” proviene da ...

Lazio - Correa suona la carica : "A Marsiglia per vincere" : Joaquin Correa lancia la Lazio all'attacco del Marsiglia anche se giovedì sera non potrà giocare. L'attaccante argentino deve infatti scontare un turno di squalifica in Europa League causa l'...

Poco bella ma cinica e vincente. Questa Lazio non si ferma più : La nuova Lazio non raggiunge gli apici del bel gioco della scorsa stagione e segna molto meno (tredici gol nelle prime nove giornate contro i 24 dell'ultimo campionato), ma continua a viaggiare a ritmi impressionanti, mantenendosi salda nella zona Champions della classifica. La squadra di Simone Inzaghi non è sempre bella ma più matura, visto che sta facendo il massimo per non prendere gol e lo aveva già dimostrato nella partita contro la ...

Calcio : la Lazio vince a Parma (0-2) : 17.01 Nelle gare delle 15, spicca il successo della Lazio a Parma. Con questa affermazione, i biancocelesti blindano la posizione in zona Champions. BOLOGNA-TORINO 2-2 CHIEVO-ATALANTA 1-5 Parma-Lazio 0-2 FROSINONE-EMPOLI 3-3 ore 12.30 FIORENTINA-CAGLIARI ore 18 INTER-MILAN ore 20.30 SAMPDORIA-SASSUOLO lunedì ore 20.30 ROMA-SPAL 0-2 (sabato) JUVENTUS-GENOA 1-1 (sabato) UDINESE-NAPOLI 0-3 ...

PoliMI : Turisti sempre più digitali - ma la reLazione umana vince : Roma, 16 ott., askanews, - La commistione tra online e offline è sempre più forte e sta cambiando volto al settore del turismo. Fra le prime realtà italiane a capirlo c'è stata CartOrange: l'azienda, ...

Europa League - si abbassano le quote che vedono il Milan vincente nel girone : meno fiducia alla Lazio : I bookmakers sono convinti che il Milan si qualifichi al turno successivo di Europa League da primo nel suo girone, Lazio prevista al secondo posto Il Milan vince in rimonta contro l’Olympiacos a San Siro e vola da solo in testa al girone F di Europa League, con 6 punti in due partite. La strada dei rossoneri verso la qualificazione al prossimo turno, si fa sempre più facile secondo i bookmaker, secondo i quali la squadra di Gattuso ...

Lazio - Berisha apre le ali : 'Sono stati mesi difficili - ora voglio vincere' : dal nostro inviato FRANCOFORTE Fissa il fondo della stanza senza mai distogliere lo sguardo. Valon Berisha sembra accigliato ma è solo il suo modo di essere. I compagni lo descrivono come uno che ride ...