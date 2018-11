La Lazio supera l' OM e vola ai sedicesimi

Europa League - Marsiglia- Lazio diretta live 0-1 : Mandanda si supera su Immobile : Marsiglia-Lazio diretta live – Continua il programma valido per l’ Europa League , un turno pronto a regalare spettacolo ed emozioni. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dal successo in trasferta nella gara di campionato contro il Parma ed adesso ha intenzione di confermarsi, match difficile fuori casa contro il Marsiglia. La Lazio spera di conquistare un risultato positivo e provare ad avvicinarsi alla ...

I No Tap insistono : "Vogliamo le prove che i costi di un blocco superano i benefici. Gravi vio Lazio ni - anche costituzionali"

PopoLazione italiana sempre più anziana. Gli over 60 hanno superato in numero gli under 30 : Questo punto di vista è pienamente abbracciato dalla politica, che sempre più sposta risorse sugli anziani. Il primo Renzi e i 5 Stelle in campagna elettorale hanno provato a invertire la direzione, ...